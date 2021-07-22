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  4. Ümraniye’de bıçaklı dehşet! Annesini boğazından yaraladı ardından polislere saldırdı

Ümraniye’de bıçaklı dehşet! Annesini boğazından yaraladı ardından polislere saldırdı

22.07.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de E.D. (30) isimli kişi, annesini boynundan bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldıran E.D., ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, E.D.(30) isimli kişi, ağabeyi ile kavga ettikten sonra annesini bıçakla boğazından yaraladı.

Daha sonra sokağa çıkarak park halindeki araçlara zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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AYAĞINDAN VURULDU

Bıçaklı saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırdı. Polisin uyarılarına rağmen saldırmaya devam eden şüpheli, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

ÜZERİNDE 6 TANE BIÇAK BULUNDU

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6 adet bıçak bulundu.

Kelepçelenen E.D., hastaneye kaldırıldı.

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E.D'nin "Kasten yaralama" ve "Uyuşturucu kullanmak" suçlarından 13 kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA / İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
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