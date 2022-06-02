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Ümraniye'de ne oldu? Bebek sahilinden sonra Ümraniye'de ahlak dışı olay!

02.06.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki günlerde Bebek sahilde yaşanan ahlak dışı olay büyük tepki çekmişti. Bebek sahili sonrası şimdi de Ümraniye'de benzer bir olay yaşandı. Ümraniye'de metro yakınlarında yaşanan olayın detayları merak ediliyor. Peki Ümraniye'de ne oldu? İşte Bebek sahilinden sonra Ümraniye'de yaşanan olayın detayları...

Ümraniye'de ne oldu? Bebek sahilinden sonra Ümraniye'de ahlak dışı olay!

Önceki günlerde Bebek sahilde yaşanan ahlak dışı olay çokça konuşulmuştu. Olay sonrası 2 kişi gözaltına alınmıştı. Kişilerden biri tutuklanırken diğeri ise akıl hastanesine gönderilmişti. Önceki gece Twitter'da paylaşılan videoda ise başka bir ahlak dışı olay daha ortaya çıktı.

ÜMRANİYE'DE NE OLDU?

Görüntülerde Ümraniye'de bir çiftin metro durağının dibinde cinsel ilişkiye girdiği görüldü. Ahlak dışı görüntülerin yayınlandığı o anlar milyonların tepkisini çekti. Son dakika bilgisine göre Ümraniye'deki çirkin olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Görüntülerin ardından ise Ümraniye tagi TT listesine girdi. Twitter'da da büyük tepki toplayan olay sonrası polis her yerde olayı gerçekleştiren çifti arıyor.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLMEK ÜZERE HAREKETE GEÇİLDİ

Son gelişmelere göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümraniye'deki çirkin olayla ilgili soruşturma başlattı. Gelen bilgilere göre emniyet güçleri görüntülerden o kişilerin kimliklerini tespit etmek için harekete geçti. Çirkin görüntülerdeki iki kişi her yerde aranmakta.

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