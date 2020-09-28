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Ümraniye’de şaşırtan görüntü! Hacerü’l esved taşından reklam tabelası tepki çekti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 09:29 | Son Güncelleme

Ümraniye’de bir reklam tabelası görenleri hayrete düşürdü. 5 katlı bir iş merkezinin 3’üncü katında bulunan Hacerü’l esved taşının tabelası görenlerin dikkatini çekti. Tabelaya bakanlar dönüp bir kez daha baktı. Tabelanın asılı olması kimi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken, hayrete düşüren tabela havadan görüntülendi.

Ümraniye’de şaşırtan görüntü! Hacerü’l esved taşından reklam tabelası tepki çekti

Ümraniye’de Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde 5 katlı bir iş merkezinin 3’üncü katının dış cephesine yerleştirilmiş Hacerül Esved taşının tabelası görenleri şaşkına çevirdi. Kâbe’nin duvarında yer alan ve Müslümanlarca kutsal sayılan siyah, parlak taşın tabelalaştırılmış hali bir umre organizasyon şirketi tarafından iş merkezinin duvarına monte edildi. İslam inancına göre bu kadar kutsal bir değerin tabela halinde ticari bir kaygı ile asılması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Hacerü’l- esved taşının tabelasına şaşkınlıkla bakan vatandaşlar, gözlerine inanamayarak bir kez daha baktı. Şaşırtan görüntü drone ile havadan görüntülendi.

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"DİNİ DEĞERLERİMİZİN REKLAM MATERYALI OLARAK KULLANILMASI HOŞ DEĞİL"

Dini değerlerin bir ticari materyal olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Tanıtım uzmanı Aykut Arda, “Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Hayatımızda ticari faaliyetler olacak ama dini değerlerin reklam amaçlı kullanılması hiç hoş durmuyor. Baktığımızda Kabe’yi temsil eden dini bir simgenin bir apartman binasının duvarına yerleştirilmesi doğru değil. Hac ve Umre organizasyon firması ama değeri bizim için anlamlar ifade eden sembollerin reklam amaçlı kullanılması taraftarı değilim. Apartman binasına bakanlar şaşırıyor, bizde şaşırıyoruz. Her defasında sürekli bakmaya başladım. Güzel bir reklam çalışması olarak görenler olabilir ama varsın dinimiz ile alakalı değerlerimiz reklam materyali olarak kullanılmasın” diye konuştu.

İHA

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