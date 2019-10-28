Ümraniye’de 29 Ekim’de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 29 Ekim Salı günü Ümraniye’de bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "29.10.2019 Salı günü ilimiz Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenecek Atatürk Koşusu ile ilgili olarak alınan emniyet tedbirleri kapsamında etkinlik günü 14.30’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir.

Trafiğe kapatılacak yollar: Barajyolu Caddesi, (Natoyolu kavşağından Necip Fazıl kavlağına kadar olan kısım)

Natoyolu Caddesi ile Barajyolu Caddesi kavşağından Ebubekir Caddesine kadar olan kısım,

Hoca Nasreddin Cadesi (Ferhatpaşa Caddesinden 3.Caddeye kadar olan kısım)

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde

Alternatif güzergahlar şunlar:

75. Yıl Bulvarı

Ebubekir Caddesi

Kurtuluş Caddesi".

