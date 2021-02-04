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  4. Ümraniye’de aile dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Ümraniye’de aile dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

04.02.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Ümraniye’de aile dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Ümraniye’de sokak ortasında karısıyla tartışan bir kişi karısına silahla peş peşe ateş açtı.

Ümraniye’de sokak ortasında karısıyla tartışan bir kişi karısına silahla peş peşe ateş açtı. Silahlı şahıs daha sonra kendisini vurdu. Hem kadının hem de adamın hayatını kaybettiği olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta karşılaşan Mehmet Helvacı ve Hatice Helvacı çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Mehmet Helvacı, silahla eşine peş peşe ateş etti. Hatice Helvacı(45) kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Helvacı aynı silahla kalbine ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Yaralı adam ambulansta, kadın ise hastanede hayatını kaybetti.
Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptıkları görünüyor

Ümraniye’de aile dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

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