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ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 18:44 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA Ümraniye'de bulunan 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA
Ümraniye'de bulunan 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
Yangın saat 17.30 sıralarında Site Mahallesi 3134 sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle sokakta büyük korku ve panik yaşandı. Alevler ve çıkan duman metrelerce uzaktan görüldü. Apartmanda oturanlar hemen tahliye edildi.

MANGALDA İDDİASI
Alevler itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çatıda yapılan mangal nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Görüntü Dökümü:
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-alev alev yanan çatı
-itfaiyenin yerden ve merdiven aracıyla müdahalesi
-Sokağa çıkan vatandaşlar
-Vatandaşlar ile röp
-Polis ve sağlık ekiplerinin görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

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