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ÜMRANİYE'DE PLASTİK ÖĞÜTÜCÜ MAKİNASINA DÜŞEN GENÇ ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 10:30 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul DHA Ümraniye'de geri dönüşüm toplama merkezindeki plastik öğütücü makinesinin içine düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul DHA
Ümraniye'de geri dönüşüm toplama merkezindeki plastik öğütücü makinesinin içine düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Esenkent Mahallesi bulunan geri dönüşüm toplama merkezinde çalışan 17 yaşındaki Nurullah Karakuş, pet şişelerin öğütüldüğü makineye atık plastik atarken dengesini kaybederek, içine düştü. Karakuş'un makinenin içine düştüğünü gören işçiler makineyi durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karakuş, itfaiye ekipleri tarafından makinenin içinden çıkarıldı. İlk müdahalesi burada yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karakuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karakuş'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Urfa'ya gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olayın yaşandığı iş yeri
-İşçinin düştüğü makine
-Olay yerindeki itfaiye ekipleri
-İşçinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması
-Olay yerindeki ambulans ekipleri
-Genel ve detay

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