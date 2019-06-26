Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armağanevler Mahallesi'nde bir kişinin arkadaşları ile uyuşturucu sattığını belirledi.

Yapılan çalışma sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Erkan Ç. (36), Hasan D. (31) ve Uğur Y. (24) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve hap, tabanca ile bu silaha ait şarjör ve mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerden Erkan Ç. ve Hasan D'nin çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

