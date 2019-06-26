HABER

Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 15:41 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armağanevler Mahallesi'nde bir kişinin arkadaşları ile uyuşturucu sattığını belirledi.

Yapılan çalışma sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Erkan Ç. (36), Hasan D. (31) ve Uğur Y. (24) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve hap, tabanca ile bu silaha ait şarjör ve mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerden Erkan Ç. ve Hasan D'nin çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
DEÜ Rektörlüğü'nden kampüs açıklamasıDEÜ Rektörlüğü'nden kampüs açıklaması
Karamollaoğlu: Bir büyü vardı seçmenin üzerinde, o büyü bozulduKaramollaoğlu: Bir büyü vardı seçmenin üzerinde, o büyü bozuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Son dakika İstanbul Hadımköy'de fabrika yangını

İstanbul'da yangın! Ekipler sevk edildi

Hulusi Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Son dakika! Pedofili ifadeler içeren Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.