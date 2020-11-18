Ümraniye’de yasa dışı silah imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Ümraniye’de düzenlenen operasyonda, kurduğu iş yerinde silah imalatı, tamiri ve satışı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah gövdesi, silah namlusu ile silah parçaları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah imalatı, tamiri ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin Ümraniye’de Saray Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde ruhsatsız silah imalatı, tamiri ve satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine, imalathaneyi takibe alan emniyet ekipleri, söz konusu adrese aynı gün içerisinde operasyon düzenledi. Operasyonda İbrahim K. (66) yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet yivli ruhsatsız av tüfeği, 6 adet silah sürgüsü, 6 adet silah gövdesi, 43 adet boş şarjör, 2 adet namlu, 50 adet fişek, 18 adet icra yayı, 30 adet boş kovan ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, yapılan işlemlerinin ardından bugün “Silah İmal ve Ticareti” suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

