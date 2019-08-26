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- Ümraniye'deki dehşetin detayları...

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 17:51 | Son Güncelleme

  Ümraniye’de dün gece şizofreni hastası gencin; annesi ve ağabeyini silahla öldürüp babasını ağır yaraladığı olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Cemil ÖZDEMİR- Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA) Ümraniye’de dün gece şizofreni hastası gencin; annesi ve ağabeyini silahla öldürüp babasını ağır yaraladığı olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından 4. kattan atlayarak intihar eden Emre Yaşar Hayal’in daha önce bir hastanede tedavi altına alındığı, hastaneden çıktıktan sonra ilaçlarını kullanmadığı öğrenildi. Hayal’in bazı yakınları tarafından, ailesinin kendisini öldüreceğini düşündüğü için evde yapılan yemekleri yemeyip, dışarıdan sipariş ettiği yemekleri yediği iddia edildi.

Namık Kemal Mahallesi Köşk sokağındaki evlerinde inşaat mühendisi olduğu öğrenilen şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal (25) dün saat 22.00 sıralarında annesi İncilay Hayal ve babası İlyas Hüseyin Hayal ile ağabeyi Haluk Hayal'i silahla vurmuş, ardından 4. kattan atlayarak intihar etmişti. Annesini öldürdükten sonra 16 yaşındaki kardeşi Yunus Hayal'in peşine düşen Emre Yaşar Hayal'in elindeki silah tutukluk yapmış Yunus Hayal bu sayede evden kaçmayı başarmıştı. Olay yerine elen sağlık ekipleri Emre Yaşar Hayal, anne İncilay Hayal ve ağabey Haluk Hayal'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ağır yaralanan babası İlyas Hüseyin Hayal'in ise hastanede tedavisi sürüyor.

AİLESİNİN KENDİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORMUŞ

Bu arada Emre Yaşar Hayal’in daha önce bir hastanede tedavi altına alındığı, hastaneden çıktıktan sonra ilaçlarını kullanmadığı öğrenildi. Hayal’in bazı yakınları tarafından, ailesinin kendisini öldüreceğini düşündüğü için evde yapılan yemekleri yemeyip, dışarıdan sipariş ettiği yemekleri yediği iddia edildi. Ağabey Haluk Hayal’in ise 15 gün önce nişanlandığı öğrenildi.

Emre Yaşar Hayal, annesi ve ağabeyinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra cenaze töreni için Ümraniye'deki Medine Camii'ne getirildi. Cenazeler Ihlamurkuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

KENDİNİ BALKONDAN ATMA ANI KAMERADA
Öte yandan, olayların çıktığı anda karşı tarafta bulunan apartmandaki bir kişi, olanları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, evin içinden sesler gelirken, Emre Yaşar Hayal'in 5'inci katın balkonundan aşağı kendini attığı görülüyor. Daha sonra mahallelinin sokağa toplandığı, bir süre sonra sağlık ekipleri ile polisin geldiği görüyor.

(FOTOĞRAF)

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