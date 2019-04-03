HABER

Umre, çeyrek altın ve bulaşık makinesi sözü veren muhtar adayı 7'nci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:05 | Son Güncelleme

KARABÜK'teki Yeşil Mahalle'de, 9 muhtar adayından biri olan Erol Gündüz (51), umre, çeyrek altın ve bulaşık makinesi vadettiği seçimde 7'nci oldu.

Umre, çeyrek altın ve bulaşık makinesi sözü veren muhtar adayı 7'nci oldu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'teki Yeşil Mahalle'de, 9 muhtar adayından biri olan Erol Gündüz (51), umre, çeyrek altın ve bulaşık makinesi vadettiği seçimde 7'nci oldu. Gündüz, "Geçen seçimlerde çok güzel oy almıştım. Fakat bu sefer yüzüme gülüp 'Tamam sendeyiz' diyenler sandıkta bizi gömdüler" dedi.
Yeşil Mahalle Muhtarı olabilmek için yarışan 9 adaydan organizatör Erol Gündüz, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği evlerde, göreve gelmesi halinde çekilişle 1 kişiye umre, 1 kişiye çeyrek altın ve 1 kişiye de bulaşık makinesi sözü verdi. 31 Mart Pazar günü yapılan seçimi 1333 oyla Cihan Demirtaş kazanırken, 404 oy alan Gündüz, 7'nci oldu.
Sonucu değerlendiren Erol Gündüz bundan sonra muhtar olmayı düşünmediğini belirterek, "Oy toplamak için kapı kapı dolaştık. 'Bana çıksa, keşke bana olsa, beni göndersen' diye çok güzel tepkiler aldım. Herkes kapılarını açtı. Herkes güler yüzle bu projelerimi beğendi, tasdikledi. Gerçekten yapacağım projeleri uygulayacaktık. Fakat 9 adaydık. Birimiz kazanacak, 8'imiz kaybedecekti. Biz de bu 8'in arasına girdik. Kaybettik, nasip değilmiş. Geçen seçimlerde çok güzel oy almıştım. Fakat bu sefer yüzüme gülüp 'Tamam sendeyiz' diyenler sandıkta bizi gömdüler. Nasip değilmiş. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.
Seçimi kazanan Cihan Demirtaş'a muhtarlık görevinde başarılar dileyen Gündüz, "Şimdi seçilen muhtarımız mahallemizin gençlerinden. Bir abisi olarak arkasındayız. İnşallah mahallemiz için hayırlı uğurlu olur. İhanete değil de yüzümüze güldüler bizi sandıkta gömdüler. Bunu neye çekerseniz çekebilirsiniz. Yani gerçekten dostumuzu düşmanımızı öğrendik. 6 ay maaş almayacaktım. Bir kişiyi çekilişle umreye gönderecektim, çeyrek altın verecektim, bulaşık makinesi verecektim. Bu vaatlerde bulundum. Bunları lastik gibi çektiler bir tarafa. 'Veremez, yapamaz' dediler. Birincisi veremesem ben bunların sözünü vermem, ikincisi ise muhtar olsaydım o koltuğa nasıl otururdum? Mahallenin, vatandaşların yüzüne nasıl bakardım? Bunlar verilecekti, olmadı, nasip değilmiş. Bize kısmet değilmiş. Arkadaşımıza başarılar diliyorum. İnşallah iyi olur mahallemiz için. Beni görüp 'Umreden olduk' diyenler var. Bunlar dostlarım demek ki, bana oy verenler. Tabii 'Sen gönlümüzün muhtarısın' diyenler de var. Artık muhtarlık benim için bitmiştir. Bu bir yarıştı. Kazanmak da var kaybetmek de var ama biz kaybettik. Boyumuzun ölçüsünü aldık" dedi.

FOTOĞRAFLI

Umre, çeyrek altın ve bulaşık makinesi sözü veren muhtar adayı 7'nci olduUmre, çeyrek altın ve bulaşık makinesi sözü veren muhtar adayı 7'nci olduUmre, çeyrek altın ve bulaşık makinesi sözü veren muhtar adayı 7'nci olduUmre, çeyrek altın ve bulaşık makinesi sözü veren muhtar adayı 7'nci oldu

NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor
(Özel) Aile sağlık merkezi grev yaptı, vatandaşlar kapıda kaldı(Özel) Aile sağlık merkezi grev yaptı, vatandaşlar kapıda kaldı
Çadırda kalan depremzedenin evi yandıÇadırda kalan depremzedenin evi yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

Ekipler alarma geçti! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

Alarma geçtiler! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.