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Umreden gelenlere İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs taraması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Umre seyahati için kutsal topraklardan yurda dönen yolcular, koronavirüs salgını için alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrollerinden geçirildi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, "Şu ana kadarki uygulamalarda semptom gösteren yolcularımız oldu. Bunlar hekimlerimiz tarafından değerlendirildi ama olası bir vakaya rastlamadık." diye konuştu.

Umreden gelenlere İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs taraması

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda alınan karar boş şekilde Suudi Arabistan'ın farklı şehirlerine giden, içinde doktor ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan uçaklar, umre için kutsal topraklara giden vatandaşları Türkiye'ye getiriyor. Sağlık personeli, uçuş öncesi yolcuların ateşlerini ölçerken, uçuş süresince de yolcuların sağlık takibini yaptı.

İstanbul Havalimanı'na gelen uçaklardan çıkan yolcuların sağlık kontrolleri terminalde de sürüyor. Alınan önlemler kapsamında tam donanımlı koruyucu giysi, maske ve gözlük takan sağlık ekipleri, yolculara salgınla bilgilendirmede bulunuyor. Maskesi olmayan veya takmayan yolcular uyarılırken bütün yolcuların tek tek ateşleri ölçüldü.

Herhangi bir olumsuz durum rastlanılmayan yolcular, pasaport kontrollerinin yapıldığı alana yönlendiriliyor. Daha önce alınan önlemler kapsamında pasaport kontrol noktalarına konulan termal kameralar aracılığıyla gelen tüm yolcular taramadan geçiriliyor.

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'EK TEDBİRLER ALINDI'

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sağlık kontrollerine ilişkin bilgi verdi. Suudi Arabistan'ın umre seferlerini durdurduğunu, bu nedenle Türkiye dönüşlerin birkaç gündür yoğunlaştığını aktaran Kavak, 29 Şubat'tan bu yana kutsal topraklardan günde 15 ile 25 arası seferin gerçekleştirildiğini söyledi.

Umre dönüşleri için İstanbul Havalimanı'nda ek tedbirler alındığını kaydeden Kavak, "Umre uçuşlarından dönen vatandaşlarımızı uçağın kapısında karşılıyoruz. Onlara bu karşılamada maske ve broşür dağıtıyoruz. Uçuşla ilgili detaylı bilgilendirmede bulunuyoruz. Daha sonra doktor arkadaşlarımız yolcuların ateşlerini ölçerek, semptomlarını sorguluyorlar. Gerekli muayeneler bittikten sonra personellerimiz bu yolcularımızın iletişim bilgilerini alıyorlar. Eğer bu uçuşlarda bir vaka
olursa gelen yolculara daha kolay ulaşmamız için bunu yapıyoruz. Bu kayıtlar tutulduktan sonra yolcularımızı pasaporta yönlendiriyoruz. Termal kameralardan geçiriyoruz. Daha sonra ülkemize geçişlerine izin veriyoruz" diye konuştu.

"OLASI BİR VAKAYA RASTLAMADIK"

Kavak, Sağlık Bakanlığının talimatıyla iki gün önce başlayan uygulama kapsamında umreden dönen her uçakta bir doktor ile iki yardımcı sağlık personeli bulundurulduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sağlık ekiplerimizi, buradan giden boş uçaklarla Medine ve Cidde'ye gönderiyoruz. Onlar da dönüşte yol boyunca yolcularımızın sağlık sorgulamalarını, ateş kontrollerini yapıyorlar. Uçak indikten sonra bize seyahat ve yolcularla ilgili raporları veriyorlar: Biz, bu yolcuları havalimanında tekrar ateş taramasından geçirdikten sonra pasaport kontrol noktalarına yönlendirerek, ülkemize girişlerini sağlıyoruz. Şu ana kadarki uygulamalarda semptom gösteren yolcularımız oldu. Bunlar hekimlerimiz tarafından değerlendirildi ama olası bir vakaya rastlamadık."

Umreden dönen yolculardan Abdullatif Selçuk, kutsal topraklarda bulundukları süre boyunca herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirterek, "Bütün önlemler alınmış. Uçakta form doldurdular. Kontroller yapıldı. Ateşlerimiz ölçtüler. Gereken her şey yapıldı. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA


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