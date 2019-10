Umut Vakfı ve silah satıcılarından "yeni silah kanunu" değerlendirmesi

"Ailede, özellikle kadına yönelik şiddette silah kısıtlaması var. O iyi bir şey, biz zaten ısrarla bunu söylüyorduk. Türkiye'deki silahlı cinayetlerin yüzde 17'si kadına yönelik şiddette kullanılıyor. Yani dolaylı yoldan beşte biri. Bu anlamda iyi bir şey. Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı alamayacak olan gruplarda da genişleme yapıyorlar. Biz zaten vakıf olarak silahlanmanın karşısındayız. Devlet ruhsat altına aldığında ya da ruhsatı kolaylaştırdığında bu problemi çözebileceğini düşünüyor. Ondan dolayı biz bunun karşısındayız. Vakıf olarak ısrarla söylüyoruz; Silahlanma, problemi çözmüyor aksine her silahlanma maalesef cinayet oranını artırıyor, kadına yönelik şiddeti artırıyor. Bir çok konularsa, sosyal olaylarda devam ediyor."

"SİLAH VARSA KULLANILIR"

Akcan, Türkiye'de silahlanmanın her yıl yüzde 3 arttığının altını çizdi. Yeni kanunla bu oranın yüzde beşe çıkabileceğini savunan Akcan, "Türkiye'de zaten her yıl silahlanmada yüzde üç artış var. Bunlar özellikle cinayetlerde, yaralanmalarda, kadına yönelik şiddette kullanılıyor ve maalesef bu genişletme bence silahla işlenen suçları artıracak. Belki yüzde üç değil yüzde beşe çıkaracak. Silah varsa kullanılır ve silahlanmayı kolaylaştırmak silahla ilgili sosyal problemi, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden konularda problem çözmez. Biz bu yasanın tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Yapılacak olan şey belli. Sayıyı azaltın, denetim yapın, eğitim yapın, eş rızası yapın, taşıma ruhsatına mutlaka avukat rızası getirin, otomatik iptal sistemleri getirin, beş yılı iki yıla indirin, kamu spotu yapın, düğün timlerini zorunlu hale getirin. Bunlar bile Türkiye'deki silahlı cinayetleri yüzde 60 azaltır" diye konuştu.

SİLAH SATICILARI İNTERNETTEN SATIŞLARA ÖNLEM İSTEDİ