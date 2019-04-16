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Ünal Karaman’dan antrenmanda ‘destek’ vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 14:04 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 29’uncu haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.15’te yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Ünal Karaman’dan antrenmanda ‘destek’ vurgusu

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29’uncu haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.15’te yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Ogenyi Onazi ile Yusuf Yazıcı katılmadı. Ayrıca Abdulkadir Parmak ile Batuhan Artarslan’ın salonda çalıştığı belirtilirken, Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı koşu yaptı.
YUSUF'UN UÇAĞI RÖTAR YAPTI
İstanbul'da dün akşam ödül törenine katılan Yusuf Yazıcı'nun sis nedeniyle uçağı rötar yaptığı ve bu nedenle Trabzon'a gelemediği belirtildi. Bu nedenle sabah antrenmanında yer almayan Yusuf Yazıcı'nun bugün Trabzon’a gelerek telafi antrenmanı yapacağı kaydedildi.
KARAMAN SIK SIK UYARDI
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı. Son bölümde ise gruplar halinde çift kale maç oynandı. Bu sırada teknik direktör Ünal Karaman öğrencilerinden sürekli olarak pas alırken, hücuma çıkarken ve savunma yaparken destek koşuları yapmalarını istedi. Karaman’ın bu konuda sık sık uyarılarda bulunması ise dikkat çekti.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Ünal Karaman’dan antrenmanda ‘destek’ vurgusuÜnal Karaman’dan antrenmanda ‘destek’ vurgusuÜnal Karaman’dan antrenmanda ‘destek’ vurgusuÜnal Karaman’dan antrenmanda ‘destek’ vurgusu

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