Uncharted: The Nathan Drake Collection ücretsiz oldu

Ancak Almanya ve Çin’deki kullanıcılar için Nathan Drake Collection yerine Knack 2 oyunu ücretsiz oldu. Bu değişikliğin sebebi hakkında bir açıklama yapılmadı. İlk olarak 2015 yılında çıkan Nathan Drake Collection Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake’s Deception oyunlarını içeriyor. Her oyun artık standart bir hal gelmiş olan 1080p ve 60fps ayarlarında çalışacak şekilde remaster yapılmış durumda.

Sony “Bu fiziksel karantina günlerinde oyuncular mola ve keyif anları için oyunlara döndüler. Sony Interactive Entertainment olarak, bu çok ihtiyaç duyulan eğlenceyi getirme ayrıcalığına sahibiz. Bunun sadece küçük bir adım olduğunu biliyoruz. Oyuncularımıza, topluluklarımıza ve iş ortaklarımıza bu desteği verebildiğimiz için teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Play At Home girişiminin bir parçası olarak Sony, “finansal zorluklar yaşıyor olabilirler, tüm oyuncular için büyük deneyimler geliştirmeye devam ediyor” diyerek küçük bağımsız oyun stüdyolarına yardım etmek için bir fon oluşturduğunu açıkladı. Fon, Sony'nin oyun topluluğunun kalbi ve ruhu için bağımsız geliştiricileri desteklemek adına 10 milyon dolar bağışlayacak.

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