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Understeer (Önden kayma) nedir? Nasıl engellenir?

30.12.2020 16:32 | Son Güncelleme:
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Understeer (Önden kayma) nedir? Nasıl engellenir?

Understeer diye tabir edilen kelimenin Türkçe karşılığı yani önde kopmadır. Bir çok insan bunu önden kayma olarak da nitelendirebilir. Bu durum deneyimli, deneyimsiz bir çok insan için korkutucu olabilir. Şehir içinde yaşanacak olan kontrol kaybı trafikteki arabalara, yayalara, yakınlardaki diğer araç ve objelerle kazaya karışmaya sebep olabilir. Understeer (Önden kayma) nedir? Nasıl engellenir?

Önden kayma (Understeer) ve Arkadan kayma (Oversteer) olarak 2 farklı şekilde gerçekleşebilir. Şimdi size Önden kayma konusunda detaylı bir inceleme gerçekleştireceğiz.

ÖNDEN KAYMA (UNDERSTEER) NEDİR?

Bu durumda genel olarak aracın arka tekerleri tutunmaya devam eder ancak, ön lastiklerin yer ile stabil teması kesilebilir. Bu durumda araç viraj yönünün tam aksine kaymaya başlar. Ne kadar zorlasanız da araç o virajı dönemez ve tam aksi istikamete doğru hareket eder. Bu durumun devamında araç yoldan çıkar ve kaza yapma ihtimali artar

ÖNDEN KAYMA NEDEN GERÇEKLEŞİR?

Otomobillerin büyük ağırlığı ön bölümde olur. Bunun sebebi ise motor ve şanzıman ikilisinin burada toplanmış olması. Ağırlık dağılımı araçta eşit yapılmaya çalışılsa da, arka bölüm her durumda önden daha hafif olur. Yoğunluk ön tarafta olduğu için önden kaymalar bir çok otomobil için kaçınılmaz olabilir. Önde olan ağırlık sebebiyle sert girilen virajda, araç virajın tersi istikametine gitmek isteyebilir. Bu olay genelde aşırı hız, sert fren ve direksiyon hareketi ile gerçekleşir. Önde olan ağırlık lastiklere fazlasıyla baskı yapar. Bu doğrultuda lastik istenildiği şekilde yolu tutamaz.

ARABALAR NEDEN ÖNDEN KAYAR?

• Çok hızlı viraj alınmak istendiğinde
• Viraj dönüşü sırasında aracın gazına basmak sonucunda
• Virajda ani yapılan fren sebebiyle
• Virajda yapılan sert direksiyon tepkilerinden
• Bozuk ve hatalı süspansiyondan kaynaklı
• Dengesiz şasi yapısı
• Haddinden fazla aşınmış lastikler
• Lastik basıncının düzgün olmayışından
• Dengesiz yüklama

Karlı ve uzlu zeminlerde hepimiz araç kullanmışızdır. Yokuş aşağı yapılan sürüşlerde de araç direksiyonu çevirdiğimiz yönde değil düz gitme eğilimi gösterir. Önden kayma yaşanan durumlarda da buna benzer bir his yaşanır.

ÖNDEN KAYMA SADECE ÖNDEN ÇEKİŞLİ ARAÇLARDA MI OLUR?

Önden kayma sadece önden çekişli araçlarda gerçekleşmez. Dört tekerlekten çekiş, iki tekerlekten çekiş ve arkadan tahrikli araçların hepsinde meydana gelir. Önden çekişli araçların dezavantajı ise, ön bölümde ağırlığın çok fazla olmasıdır. Bu ağırlık sebebiyle diğer çekiş sistemlerine göre biraz daha erken önden kayma yaşatabilir. Arkadan itişli araçlarda güç dağılımı biraz daha eşit olmaktadır. Bu durumda önden kayma ihtimali daha da düşmektedir.

ÖNDEN KAYMA DURUMUNDA NE YAPMAK GEREKİR?

• En önemli konu kaydığınız yöne sakın bakmayın. Gitmek istediğiniz yere bakmanız daha önemli.
• Sert hareketler yapmayın. Her türlü sert müdahaleden kaçının.
• Gaza dokunmayı bile düşünmeyin.
• Ayağınızı gazdan yavaş yavaş çekin.
• Direksiyonu dönmek istediğiniz yönde tutmaya devam edin.
• İçten gelen bir refleks ile ani fren veya direksiyon tepkileri yapmak isteyebilirsiniz. Bunu sakın yapmayın!

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