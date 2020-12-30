Understeer (Önden kayma) nedir? Nasıl engellenir?

Önden kayma (Understeer) ve Arkadan kayma (Oversteer) olarak 2 farklı şekilde gerçekleşebilir. Şimdi size Önden kayma konusunda detaylı bir inceleme gerçekleştireceğiz.

ÖNDEN KAYMA (UNDERSTEER) NEDİR?

Bu durumda genel olarak aracın arka tekerleri tutunmaya devam eder ancak, ön lastiklerin yer ile stabil teması kesilebilir. Bu durumda araç viraj yönünün tam aksine kaymaya başlar. Ne kadar zorlasanız da araç o virajı dönemez ve tam aksi istikamete doğru hareket eder. Bu durumun devamında araç yoldan çıkar ve kaza yapma ihtimali artar

ÖNDEN KAYMA NEDEN GERÇEKLEŞİR?

Otomobillerin büyük ağırlığı ön bölümde olur. Bunun sebebi ise motor ve şanzıman ikilisinin burada toplanmış olması. Ağırlık dağılımı araçta eşit yapılmaya çalışılsa da, arka bölüm her durumda önden daha hafif olur. Yoğunluk ön tarafta olduğu için önden kaymalar bir çok otomobil için kaçınılmaz olabilir. Önde olan ağırlık sebebiyle sert girilen virajda, araç virajın tersi istikametine gitmek isteyebilir. Bu olay genelde aşırı hız, sert fren ve direksiyon hareketi ile gerçekleşir. Önde olan ağırlık lastiklere fazlasıyla baskı yapar. Bu doğrultuda lastik istenildiği şekilde yolu tutamaz.