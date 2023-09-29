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  4. UNESCO Dünya Miras kenti Safranbolu 'Sakin Şehir' yolunda! Avrupa turizminin göz bebeği olması bekleniyor

UNESCO Dünya Miras kenti Safranbolu 'Sakin Şehir' yolunda! Avrupa turizminin göz bebeği olması bekleniyor

29.09.2023 15:01 | Son Güncelleme:
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UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde şimdi de Cittaslow (Sakin Şehir) unvanını almak için çalışmalar başlatıldı. Cittaslow Ulusal Koordinatörleri Bülent Köstem ve Candaş Balta, Safranbolu'nun Cittaslow olma yolundaki çoğu şartı karşıladığını belirtirken, unvanın alındıktan sonra Safranbolu'nun Avrupa turizminin göz bebeği olması hedefleniyor.

UNESCO Dünya Miras kenti Safranbolu 'Sakin Şehir' yolunda! Avrupa turizminin göz bebeği olması bekleniyor

Safranbolu Belediyesi dünya turizminin nitelikli bireylerini tarihi ilçeye çekerek kalkındırmaya ve tanınırlıklarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Cittaslow (sakin şehir) Ulusal Koordinatörleri Bülent Köstem ve Candaş Balta değerlendirme yapmak için Safranbolu’ya geldi. Köstem ve Balta, kendilerini karşılayan Belediye Başkanı Elif Köse ile Eski Çarşı’daki belediyeye ait binada toplantı gerçekleştirdi.

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SAFRANBOLU ÇOĞU ŞARTI KARŞILIYOR!

Toplantıda konuşan Başkan Köse, belediyenin yaptığı çalışmalarla kentin ‘sakin şehir’ olma yolundaki çoğu şartı karşıladıklarını belirtti.

Safranbolu adına en büyük hedeflerinden birinin nitelikli turistleri ağırlamak ve Avrupalı turistleri Safranbolu ile buluşturmak olduğunu ifade eden Köse, Safranbolu’da incelemeler yapacak olan Köstem ve Balta’ya teşekkür etti.

Toplantının ardından Safranbolu Belediyesi Stratejik İletişim Koordinatörü Mehmet Kütükçüoğlu ve Stratejik Planlama Koordinatörü İsmail Kavuşturucu, Köstem ile Balta’ya Safranbolu’nun en önemli noktalarını gezdirdi.

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SAFRANBOLU'NUN AVRUPA TURİZMİNİN GÖZ BEBEĞİ OLMASI HEDEFLENİYOR

Safranbolu Belediyesi’nin yaptığı çalışmalara ve tarihi ilçeye hayran kaldıklarını aktaran Köstem ve Balta, verileri Cittaslow yönetimine ileteceklerini ve dünya turizminin mutlaka Safranbolu’da yer alması gerektiğini kaydettiler.

Aranan şartlar karşılandığı takdirde Cittaslow üyesi olacak Safranbolu’nun Avrupa turizminin göz bebeklerinden biri olması hedefleniyor. (İHA)

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