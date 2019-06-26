"UNESCO'da birlikte hareket eden bir Türk dünyası ortaya çıktı"

NUR SULTAN (AA) - ALİİA RAİMBEKOVA - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, halihazırda UNESCO'da birlikte hareket eden, birbirine destek olan bir Türk dünyasının ortaya çıktığını belirtti. Oğuz, "4. Büyük Bozkır Sosyal Bilimler Forumu"na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Bağımsız Türk devletlerinin UNESCO üyeliğiyle kültür, bilim ve eğitim alanlarında son derece önemli kazanımlar, geri dönüşler elde ettiğini belirten Oğuz, Türk cumhuriyetleriyle bu örgüt içerisinde birlikte hareket ettiklerini söyledi. Oğuz, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) üyelerinden biri olan Türkiye'nin diğer üye devletler Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan ile yaptığı iş birliğinin meyvelerinin nevruz, yufka ekmek ve Dede Korkut'un UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesine alınması olduğunu anlattı. Oğuz, 2010 yılından itibaren Türk devletlerinin UNESCO milli komisyonlarının yıllık toplantılarını düzenli şekilde yaptıklarını vurgulayarak "Bugün UNESCO'da birlikte hareket eden, birbirine destek olan bir Türk dünyası ortaya çıktı. Bundan son derece memnunuz ve bu gelişme son derece etkili sonuçlar yaratmaya başladı." dedi.

Uluslararası Türk Akademisinin de milli komisyonlarla entegre çalıştığına işaret eden Oğuz, akademinin Birleşmiş Milletler (BM) sistemi için Türk dilinin konuşulmasını sağladığını dile getirdi. Oğuz, UNESCO'da bir günün Türk Dili Günü olarak kutlanması için süreç başlattıklarını ifade ederek bunun Türk devletleri milli komisyonları, dışişleri bakanlıkları ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi devlet başkanları tarafından olumlu karşılandığını kaydetti. UNESCO'da genel konferansın 2 yılda bir yapıldığını hatırlatan Oğuz, "Bu yılki konferansa yetiştiremeyeceğiz ama 2021'deki konferansa bu konuyu (Türk Dili Günü) yetiştireceğiz ve karar alınacak dosyamızı hazırlayacağız. Türk dilinin BM sisteminde konuşulması, uluslararası topluma kendimizi ana dilimizde ifade etmemizi sağlıyor." ifadesini kullandı. Oğuz, 2017'de UNESCO yürütme kuruluna girdiklerine dikkati çekerek "Bu kurulda UNESCO'yu yöneten 58 ülkeden birisiyiz. Orada temsilcilerimiz hem bizim hem de diğer Türk kardeşlerimizin menfaat ve çıkarlarını savunmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.