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"UNESCO'da birlikte hareket eden bir Türk dünyası ortaya çıktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz: - "Bugün UNESCO'da birlikte hareket eden, birbirine destek olan bir Türk dünyası ortaya çıktı" - "Aralık ayında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yapılacak komite toplantısında okçuluk geleneği bu listeye alınacak" - "Kazakistan, Kırgızistan ve Çin'in başlattığı İpek Yolu'ndaki tarihi doğal ve kültürel miras alanlarını Türkiye'ye doğru getirerek o koridoru bağlamak istiyoruz"

NUR SULTAN (AA) - ALİİA RAİMBEKOVA - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, halihazırda UNESCO'da birlikte hareket eden, birbirine destek olan bir Türk dünyasının ortaya çıktığını belirtti.

Oğuz, "4. Büyük Bozkır Sosyal Bilimler Forumu"na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bağımsız Türk devletlerinin UNESCO üyeliğiyle kültür, bilim ve eğitim alanlarında son derece önemli kazanımlar, geri dönüşler elde ettiğini belirten Oğuz, Türk cumhuriyetleriyle bu örgüt içerisinde birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Oğuz, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) üyelerinden biri olan Türkiye'nin diğer üye devletler Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan ile yaptığı iş birliğinin meyvelerinin nevruz, yufka ekmek ve Dede Korkut'un UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesine alınması olduğunu anlattı.

Oğuz, 2010 yılından itibaren Türk devletlerinin UNESCO milli komisyonlarının yıllık toplantılarını düzenli şekilde yaptıklarını vurgulayarak "Bugün UNESCO'da birlikte hareket eden, birbirine destek olan bir Türk dünyası ortaya çıktı. Bundan son derece memnunuz ve bu gelişme son derece etkili sonuçlar yaratmaya başladı." dedi.

Uluslararası Türk Akademisinin de milli komisyonlarla entegre çalıştığına işaret eden Oğuz, akademinin Birleşmiş Milletler (BM) sistemi için Türk dilinin konuşulmasını sağladığını dile getirdi.

Oğuz, UNESCO'da bir günün Türk Dili Günü olarak kutlanması için süreç başlattıklarını ifade ederek bunun Türk devletleri milli komisyonları, dışişleri bakanlıkları ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi devlet başkanları tarafından olumlu karşılandığını kaydetti.

UNESCO'da genel konferansın 2 yılda bir yapıldığını hatırlatan Oğuz, "Bu yılki konferansa yetiştiremeyeceğiz ama 2021'deki konferansa bu konuyu (Türk Dili Günü) yetiştireceğiz ve karar alınacak dosyamızı hazırlayacağız. Türk dilinin BM sisteminde konuşulması, uluslararası topluma kendimizi ana dilimizde ifade etmemizi sağlıyor." ifadesini kullandı.

Oğuz, 2017'de UNESCO yürütme kuruluna girdiklerine dikkati çekerek "Bu kurulda UNESCO'yu yöneten 58 ülkeden birisiyiz. Orada temsilcilerimiz hem bizim hem de diğer Türk kardeşlerimizin menfaat ve çıkarlarını savunmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

- "Türk okçuluk geleneği aralık ayında listeye alınacak"

Bu yıl UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesine Türk okçuluk geleneğini sunduklarını belirten Oğuz, "Aralık ayında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yapılacak komite toplantısında okçuluk geleneği bu listeye alınacak." dedi.

Oğuz, gelecek yıl dokuz kumalak (mangala) oyununun dünya somut olmayan kültürel miras listesine gireceği bilgisini paylaştı ayrıca bu listeye Özbekistan, Azerbaycan ve İran ile hazırladıkları minyatür sanatını da sundukları bilgisini verdi.

İpek Yolu'yla ilgili çalışmalar başlatmak istediklerine dikkati çeken Oğuz, "Kazakistan, Kırgızistan ve Çin'in başlattığı İpek Yolu'ndaki tarihi doğal ve kültürel miras alanlarını Türkiye'ye doğru getirerek o koridoru bağlamak istiyoruz." diye konuştu.

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UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Öcal Oğuz

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