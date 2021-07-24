HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. UNESCO'nun Ayasofya ve Kariye Camileri hakkındaki rapor talebine Dışişleri Bakanlığı'ndan ret: 'Yapılar Türkiye'nin mülküdür, titizlikle korunmaktadır'

UNESCO'nun Ayasofya ve Kariye Camileri hakkındaki rapor talebine Dışişleri Bakanlığı'ndan ret: 'Yapılar Türkiye'nin mülküdür, titizlikle korunmaktadır'

24.07.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya ve Kariye Camilerine ilişkin Türkiye'den rapor isteyen UNESCO Dünya Mirası Komitesi'ne ret yanıtı verdi. Bakanlık, komitenin talebinin "taraflı ve siyasi saiklerle kaleme alındığını" savundu.

UNESCO'nun Ayasofya ve Kariye Camileri hakkındaki rapor talebine Dışişleri Bakanlığı'ndan ret: 'Yapılar Türkiye'nin mülküdür, titizlikle korunmaktadır'

Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya ve Kariye Camilerine ilişkin Türkiye'den rapor isteyen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Komitesi'ne ret yanıtı verdi. Bakanlık, komitenin talebinin "taraflı ve siyasi saiklerle kaleme alındığını" savundu.

Türkiye, geçtiğimiz yıl daha önce müze statülerine sahip Ayasofya'ya ve ardından da Kariye'ye cami statüsü vermişti.

Dünya Mirası Komitesi ise Çin'de düzenlenen Genişletilmiş 44. Oturumu sırasında, yapılan bu değişikliklere ilişkin Türkiye'den 1 Şubat 2022'ye kadar bir rapor sunmasını istemişti.

Komite, oturum sonunda aldığı kararla, Ayasofya ve Kariye'de yapılan değişikliklerin, yapıların üstün evrensel değerleri üzerinde potansiyel etkileri olabileceği uyarısı yapmış ve Türkiye'yi uluslararası diyalog ve işbirliğine davet etmişti.

Cumartesi günü Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada ise, Ayasofya ve Kariye Camilerinin hangi amaçla kullanılacağı konusunun "Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgili" olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, mevcut uygulamalar, sahadaki durum ve Danışma Misyonu raporlarıyla uyumsuz; önyargılı, taraflı ve siyasi saiklerle kaleme alındığı anlaşılan UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin İstanbul'un tarihi alanlarına yönelik kararının konuyla ilgili maddelerini reddetmektedir"

Erdoğan: Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin yıl dönümünde Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın paylaşımında 24 Temmuz 2020'de Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk kez kılınan Cuma namazına ilişkin bir video da yer aldı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1418902028768604160

Danıştay kararıyla camiye dönüştürüldü

Bakanlar Kurulu kararıyla 1934 yılında müzeye dönüştürülen Ayasofya, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin söz konusu kararı iptal etmesinin ardından 24 Temmuz 2020'de Müslümanlar için ibadete açılmıştı.

Müslümanlar tarafından en sembolik mekanlardan biri olarak görülen Ayasofya, ilk etapta Ortodoks Hristiyanlar için bir manastır olarak inşa edildiği için bu inanca sahip kişiler için de kutsal olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle Türkiye'nin Ayasofya'yı Müslümanlar için ibadete açma kararı dünyadan tepkilere yol açmıştı. UNESCO, 1985 yılından bu yana Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Ayasofya'nın statüsünü gözden geçireceklerini açıklamıştı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1281659464140062720

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyorMarmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyor
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Dönüş çilesi başladı! 1 günde 70 bin araç çıkış yaptıDönüş çilesi başladı! 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Şaşkına çeviren anlar! Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Şaşkına çeviren anlar! Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

MSB kaynaklarından bedelli askerlikle ilgili açıklama

MSB kaynaklarından bedelli askerlikle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.