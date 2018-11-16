UNICEF Arakanlıların geri dönüşünden kaygılı

UNICEF'in kampta yaptığı gayri resmi anketlerin tamamında da Arakanlı Müslümanların Myanmar'a iade edilmeye karşı olduğu sonucunun çıktığını bildiren Boulierac, "Mültecilerin ezici çoğunluğu, güvenlik garanti edilmediği sürece ülkelerine geri dönmeye karşılar." diye konuştu.

Sözcü Boulierac, Bangladeş'in Cox Bazar bölgesindeki Unchiprang mülteci kampında görevli UNICEF görevlilerinin Arakanlı Müslümanların Myanmar'a iade edilme planına karşı büyük bir gösteri düzenlediğine tanık olduklarını aktardı. Boulierac, kamptaki yetkililerin, Myanmar'a dönüşlerin "gönüllülük" esasına göre olabileceği ve zorla iadeye karşı oldukları mesajı verdiklerini belirtti.

UNICEF Sözcüsü Christopher Boulierac, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Bu hafta, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilerin Myanmar'a zorla geri gönderilebileceğine dair yoğun haberler gördük. UNICEF böyle bir planın çocuklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyor." dedi.

Boulierac, kamptaki koşulların zor olmasına rağmen Ağustos 2017 öncesi Myanmar'da şiddete maruz kalan Arakanlı Müslümanların yaşadıkları travmadan dolayı ülkelerine dönmeye istekli olmadıklarını vurguladı.

UNICEF Sözcüsü, Bangladeş ve Myanmar hükümetlerini, Arakanlı Müslümanların insan haklarına saygı göstermeye davet etti.

- "İade için şartlar elverişli değil"

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic, konuya ilişkin bir soru üzerine, dünyanın herhangi bir bölgesindeki mültecilerin uluslararası hukuka göre ancak "gönüllü, güvenli ve şerefli" bir şekilde kendi ülkelerine iade edilebileceğini vurguladı.

Mahecic, Arakan eyaletindeki şiddet olaylarına dikkati çekerek, Myanmar'daki koşulların Arakanlı Müslümanların evlerine geri dönmesi için elverişli olmadığının altını çizdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, salı günü yaptığı açıklamada, Bangladeş hükümetine, 2 bin 200 Arakanlı Müslümanın Myanmar'a iade edilme planını durdurma çağrısında bulunarak, geri dönüşlerin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği, bu kişilerin hayatını ve özgürlüğünü ciddi risk altına sokacağı uyarısında bulunmuştu.