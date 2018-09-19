Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası tarafından hazırlanan ortak rapora göre 2017 yılında her 5 saniyede bir 15 yaş altı çocuk önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

UNICEF'in raporuna göre 1 dakikada 12 çocuk can veriyor

1 / 15 Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl 15 yaş altı yaklaşık 6,3 milyon çocuğun birçoğunun önlenebilir nedenler ya da hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini duyurdu.

2 / 15 BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü, BM Nüfus Birimi ve Dünya Bankasının ortak raporunda, 2017 yılında her beş saniyede 15 yaş altı bir çocuğun önlenebilir hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

3 / 15 Raporda, yaklaşık 5,4 milyon çocuk ölümünün hayatlarının ilk beş yılında meydana geldiği aktarıldı.

4 / 15 Yeni doğan çocuk ölümlerinin, tüm ölümlerin neredeyse yarısını oluşturduğu vurgulanan raporda, acil önlem alınmazsa beş yaş altı 56 milyon çocuğun 2030'a kadar ilaç, temiz içme suyu, elektrik ve aşıya erişim sıkıntısı nedeniyle ölüm riski olduğu ifade edildi.

5 / 15 Geçen yıl beş yaş altı çocuk ölümlerinin yarısının sahra altı Afrika ve yüzde 30'unun Güney Asya'da meydana geldiğine dikkat çekilen raporda, sahra altı Afrika'da her 13 çocuktan birinin 15 yaşından önce öldüğü bilgisi de paylaşıldı.

6 / 15 UNICEF nedir ? Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu veya kısac adı UNICEF...

7 / 15 1946 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu adıyla kurulmuş ve daha sonra 1954 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunma çalışmaları yapmak, çocukların temel haklarını korumaktadır.

8 / 15 UNICEF’in amacı çocuk haklarını korumaktır. Tüm dünyada çocukların; bedenen, zihnen ve sosyal olarak üst düzeyde olmasını amaçlayan bu yapının oldukça fazla destekçisi ve çalışanı bulunmaktadır.

9 / 15 Özellikle Afrika’da UNICEF oldukça aktif bir şekilde çalışmaktadır.

10 / 15 UNICEF çalışmalarının tamamı Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda yapılmakta ve bu sözleşmenin uygulanması için gereken çalışmalar yürütülmektedir.

11 / 15 Türkiye’de ve Dünya üzerinde büyük yıldızların UNICEF ile çalıştığını görebilirsiniz.

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13 / 15 Angelina Jolie bu konuda en bilinen yıldızlardan birisidir ve kendisi defalarca barış elçisi seçilerek birçok projede görevlendirilmiştir.

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