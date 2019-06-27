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UNICEF'ten Meksika-ABD sınırındaki mülteci dramına tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2019 02:59 | Son Güncelleme

UNICEF Genel Direktörü Fore, ABD'ye geçmeye çalışırken Meksika sınırındaki Rio Bravo Nehri'nde hayatını kaybeden El Salvadorlu baba ve kızı hakkında açıklamalarda bulundu.

UNICEF'ten Meksika-ABD sınırındaki mülteci dramına tepki

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yasa dışı olarak ABD'ye geçmeye çalışırken Meksika sınırındaki Rio Bravo Nehri'nde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın fotoğrafına ilişkin, "Bu, hepimizi derinden sarsması gereken yürek dağlayıcı bir karedir." değerlendirmesinde bulundu.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD-Meksika sınırındaki göçmen çocukların iyiliği konusunda derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullanarak, zorlu yolları aşarak ABD'de gelen bazı çocukların imkanlardan yoksun merkezlerde tutulduğuna dikkati çekti.

ABD'de göçmen çocukların tutulduğu bazı merkezlerdeki kötü şartları "merhametsizce" şeklinde tanımlayan Fore, çocukların güvensiz çevrelerde tutulmasının toksik strese, sağlıkları ve gelişimleri üzerinde onarılamaz zarara yol açabileceği uyarısında bulundu.

SINIRDAKİ DRAMA DİKKAT ÇEKTİ

Fore, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana kentindeki göçmenlerin kaldığı yerleri geçen hafta ziyaret ettiğini belirterek, buradaki ailelerin ve çocukların çetelerin şiddeti ya da aşırı yoksulluktan dolayı ülkelerini bırakmak zorunda kaldığını vurguladı.

Tijuana'daki bazı çocukların kendi ülkelerindeki ya da göç yolundaki deneyimlerinden dolayı travma yaşadığını vurgulayan Fore, "Daha dün, Salvadorlu bebek Valeria ve babası Oscar'ın Rio Grande kıyısına vuran cansız bedenini gösteren yürek parçalayıcı fotoğrafları, ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin karşılaştığı tehlikelerin yalın bir hatırlatıcısıdır. Bu, hepimizi derinden sarsması gereken yürek dağlayıcı bir karedir." değerlendirmesini yaptı.

NE OLMUŞTU?

Fore, UNICEF'in hali hazırda her bölgedeki göçmen çocuklara koruma, eğitim ve diğer hizmetleri genişletmek için çalıştığına işaret ederek, ilgili ülkelerin de göçmen ve mülteci çocukların korunması noktasında sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Meksika'da yayın yapan La Jornada gazetesinde çıkan habere göre, El Salvadorlu Oscar ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo Nehri üzerinden ABD'ye geçerken hayatını kaybetmişti. ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen Oscar Alberto, pazar günü ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye karar vermişti. Önce kızıyla nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte can vermişti. (AA)

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UNICEF Genel Direktörü Meksika

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