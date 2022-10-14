UNICEF Türkiye kız çocukları için kıtaları aşacak

6 Kasım 2022 Pazar günü İstanbul’da koşulacak İstanbul Maratonu bu yıl da Türkiye’nin toplumsal kalkınma yolculuğunun itici güçlerinden biri olacak. Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının farkındalık çalışmalarına sahne olacak İstanbul Maratonu’nda, özel sektör temsilcileri de çalışanlarıyla birlikte yer alarak bu çalışmalara destek olacak.

UNICEF gönüllerinden oluşan koşu takımıyla, UNICEF’in Türkiye’de kız çocuklarını güçlendirme ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaptığı çalışmalara destek olunacak.

TÜRKİYE’DEKİ KIZ ÇOCUKLARINI GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYOR

UNICEF Türkiye, dezavantajlı bölgelerdeki kız ve erkek çocuklarının çocuk haklarını ve cinsiyet eşitliğini öğrenmesi ve problem çözme, kendini tanıma, ifade etme gibi becerileri edinmesini destekleyen eğitim programıyla kız çocuklarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Adım Adım platformu üzerinden söz konusu proje kapsamında yapılacak her bağış, bir genç kız veya erkek çocuğunun güçlenme ve beceri geliştirme eğitimine katılarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda güçlendirilmesine yardımcı olacak.

Dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu için kayıtlar 17 Ekim tarihine kadar devam edecek.

