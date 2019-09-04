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UNICEF'ten Yemen'de 2,8 milyon çocuğa aşı kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 16:32 | Son Güncelleme

UNICEF'ten Yemen'de 2,8 milyon çocuğa aşı kampanyası

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de 2,8 milyon çocuğa difteri aşısı kampanyası başlattı.

UNICEF'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yemen'in El-Hudeyde, El-Cevf, Marib, Zamar, El-Beyda ve İbb illerinde difteri aşısı kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kampanya kapsamında 2,8 milyondan fazla çocuğa ulaşılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Daha önce yayımlanan raporlarda Yemen'de 2017'den beri difteri hastalığından 200'den fazla kişinin öldüğü, yaklaşık 4 bin kişinin difteri hastalığına yakalandığı kaydedilmişti.

Çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan Yemen'de temiz suya erişimin kısıtlı olması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık merkezlerinin kapanması gibi nedenler difteri ve kolera benzeri salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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aşı kampanyası Çocuk difteri UNICEF Yemen

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