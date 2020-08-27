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Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kaydı için gerekenler 2020!

EĞİTİM HABERLERİ  | 27.08.2020 15:15 | Son Güncelleme

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını kayıt heyecanı sardı. Yerleştikleri üniversiteyi öğrenen üniversite adayları üniversite kayıtları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Üniversite kaydı için gerekenler 2020 yılında da öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. İşte istenen üniversite kayıt evrakları ile ilgili tüm detaylar…

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kaydı için gerekenler 2020!

Uzun süredir heyecanla beklenen YKS 2020 ile alakalı sona gelindi. Tercih sonuçlarını ve yerleştikleri üniversiteyi öğrenen üniversite adayları, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Yerleştikleri üniversiteye bir an önce kaydını yapmak isteyen öğrenciler ve velileri üniversite kaydı için gerekenler 2020 hakkında araştırma yapıyor. Adaylar tarafından yoğun bir şekilde üniversite kayıt tarihi ve kayıt süreci araştırılıyor. İşte üniversite kaydı için neler gerekli konusunda merak edilen tüm detaylar...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

Heyecanla bekledikleri YKS tercih sonuçlarını ve yerleştirildikleri üniversiteleri öğrenen üniversite adayları şimdi üniversite kayıtları 2020 ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Üniversite kayıt işlemleri ne zaman ile ilgili olarak ÖSYM takviminde detaylı bilgi yer alıyor. Buna göre 2020 üniversite kayıtları 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla başlayacak. YKS tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt olma hakkı kazanmış adaylar, kayıt işlemlerini 31 Ağustos 2020 ile 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL OLACAK?

Üniversite adayları tarafından üniversite kaydı nasıl yapılacak konusunda elektronik kayıtların tarihleri de merak ediliyor. Elektronik kayıtlar 29 Ağustos 2020 ile 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Herhangi bir üniversiteye kayıt olma hakkı kazanan adaylardan, kayıt için bazı belgeleri tamamlamaları bekleniyor. Bu belgelerin tamamlanmasının ardından kayıt süresi içinde ilgili üniversiteye başvuruda bulunulması gerekiyor.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKENLER 2020

Yerleştirme sonuçlarının ve kayıt tarihlerinin öğrenilmesinin ardından en çok sorulan sorulardan bir tanesi de üniversite kayıt için ne gerekiyor sorusu oldu. Öğrencilerden üniversite kayıt için istenen belgeler arasında çok sayıda evrak bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de adayların mezun oldukları ortaöğretim kurumundan aldıkları diplomanın aslı ya da onaylı örneği veya yeni tarihli mezuniyet belgesi. Adaylar ek puandan faydalanarak yerleştirilmiş ama alanları diplomalarında ya da mezuniyet belgelerinde belirtilmemiş ise hangi okuldan ve alandan mezun olduklarını gösteren resmi bir belge de gerekiyor.

Bunların yanı sıra üniversite kayıt evrakları arasında 12 adet 4,5 cm x 6 cm ebadında fotoğraf olması da isteniyor. Aynı zamanda katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesiyle alakalı belgenin de hazır bulunması bekleniyor. Kayıt öncesinde belirlenmiş üniversite tarafından ilan edilecek diğer üniversite kayıt belgeleri asılları ya da üniversite onaylı suretleri de gerekenler arasında bulunuyor. YKS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmiş olan yükümlülerin askerlik durumları; üniversite tarafından kamu.turkiye.gov.tr resmi internet adresinden görülebiliyor.

Üniversite kayıt tarihi içerisinde adayların askerlik ile alakalı sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi almak için de rektörlük ya da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurması gerekiyor. Yükseköğretim programlarına yeleşmiş olan adayların yerleştirme sonuçları engel bilgileri de dahil olacak şekilde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ÖSYM tarafında elektronik şekilde iletiliyor. Üniversite kayıt belgeleri tamamlanmış olan adaylar, şu anda üniversite kayıt tarihlerini beklemeye başladı.

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