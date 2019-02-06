Üniversite öğrencileri tasarlayacak hükümlüler üretecek

SONER KILINÇ - Uşak Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin hazırladığı tasarımlar, Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren deri ve tekstil atölyesinde üretilecek.

Başsavcılık ve üniversite iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, üniversite öğrencisi genç modacıların hazırladığı tasarımlar ceza infaz kurumunda tekstile dönüşecek.

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümlüleri topluma kazandırmak ve meslek sahibi yapmak amacıyla Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde 12 yıl önce kurulan deri ve tekstil atölyesinde, hükümlüler tarafından deri mont, kaban, yelek, çanta ve yağmurluk gibi ürünler üretildiğini söyledi.

Belirli bir iş eğitiminden geçen hükümlülerin ürettiği 130 farklı ürünün 27 satış noktasından Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini aktaran Korkmaz, atölyede halen 100 hükümlünün çalıştığını belirtti.

Atölyede çalışan hükümlülerin, meslek öğrenmenin yanı sıra para kazandığını bildiren Korkmaz, Uşak Üniversitesi ile hazırladıkları proje kapsamında, öğretim üyeleri ve öğrencilerin tasarımlarının hükümlüler tarafından üretileceğini vurguladı.