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Üniversite öğrencileri tasarlayacak hükümlüler üretecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

Uşak Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren deri ve tekstil atölyesinde çalışan hükümlülere tasarım desteği verecek - Başsavcılık ve üniversite iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, üniversite öğrencisi genç modacıların hazırladığı tasarımları hükümlüler üretecek - Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz: - "Projeyle deri ve tekstil atölyesinde ürün çeşitliliğini artırarak modaya uygun ürünler üretmeyi, genç tasarımcıların özgün ve yeni fikirlerinin hayata geçmesini sağlamayı amaçlıyoruz"

SONER KILINÇ - Uşak Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin hazırladığı tasarımlar, Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren deri ve tekstil atölyesinde üretilecek.

Başsavcılık ve üniversite iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, üniversite öğrencisi genç modacıların hazırladığı tasarımlar ceza infaz kurumunda tekstile dönüşecek.

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümlüleri topluma kazandırmak ve meslek sahibi yapmak amacıyla Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde 12 yıl önce kurulan deri ve tekstil atölyesinde, hükümlüler tarafından deri mont, kaban, yelek, çanta ve yağmurluk gibi ürünler üretildiğini söyledi.

Belirli bir iş eğitiminden geçen hükümlülerin ürettiği 130 farklı ürünün 27 satış noktasından Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini aktaran Korkmaz, atölyede halen 100 hükümlünün çalıştığını belirtti.

Atölyede çalışan hükümlülerin, meslek öğrenmenin yanı sıra para kazandığını bildiren Korkmaz, Uşak Üniversitesi ile hazırladıkları proje kapsamında, öğretim üyeleri ve öğrencilerin tasarımlarının hükümlüler tarafından üretileceğini vurguladı.

-Ürün çeşitliliği artırılacak

Projeyle deri ve tekstil atölyesinde ürün çeşitliliğinin artırılacağını, modaya uygun ürünler üretileceğini ifade eden Başsavcı Korkmaz, kurumsal iş birliğinin önemine değindi.

Uşak Üniversitesi öğrencisi genç modacıların projeyle özgün ve yeni fikirlerini hayata geçirme fırsatı bulacaklarını aktaran Bünyami Korkmaz, "Üniversitede hazırlanan tasarımlar cezaevindeki atölyede hayat bulacak. Hükümlüler bir yandan mesleki bilgilerini artıracak, bir yandan ekonomiye daha fazla katkı sağlayacak. 'Kazan kazan' mantığıyla yürüyecek proje kapsamında belirlenen infaz koruma memurlarına da tasarım eğitimi verilecek." dedi.

Suça karışmış hükümlülerin rehabilitasyonu ve hayata hazırlanmaları amacıyla kurulan deri ve tekstil atölyesinin üretim kapasitesinin artacağını dile getiren Korkmaz, bununla karlılığın artacağını, cezasını bitiren hükümlülerin sivil hayatta daha kolay iş sahibi olacağını ya da işletme kurabileceğini kaydetti.

- Hedef, sektörde söz sahibi olmak

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise deri, tekstil ve seramik sektörlerinde pilot üniversite olduklarını dile getirerek Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülecek projenin de önem taşıdığına değindi.

Üniversite olarak deri sektörünün gelişmesi için önemli işler yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Savaş, Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu deri tekstil atölyesinin yeni ürünler ile sektörde söz sahibi olacağını belirtti.

Özellikle deri kıyafet ve çantada yeni tasarımların piyasaya sürüleceğini kaydeden Savaş, "Tasarımcı öğretim görevlilerimizin ve öğrencilerimizin fikirlerinin üretime dönüşmesi bu projeyle sağlanacak. Tüm imkanlarımızı seferber ederek verimlilik esası ile projenin başarıya ulaşmasını sağlayacağız. Projeyle genç tasarımcıların özgün ve yeni fikirlerinin üretimlerde kullanılacak olması ülkemiz moda endüstrisinin ihtiyacı olan yeni moda tasarımcılarının kazanılmasında katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

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