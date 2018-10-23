Üniversite öğrencisi atış poligonunda intihar etti! Kan donduran fotoğraf

Olay, Sarıçam ilçesinin Kozan yolundaki bir atış poligonunda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi T.K. (22), atış poligonuna geldi. İHA'nın haberine göre, üniversite öğrencisi, görevli gözetiminde atış yapmaya başladı. Son mermisi kalan T.K., tabancayı başına dayadı.
Bu sırada görevli üniversite öğrencisini engellemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Tetiğe basan T.K., kanlar içerisinde yere yığıldı.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. T.K.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Gencin cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Mersin'de toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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