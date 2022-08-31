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  4. Üniversite öğrencisi Mine'nin acı sonu... Takla atan otomobilin camından fırladı

Üniversite öğrencisi Mine'nin acı sonu... Takla atan otomobilin camından fırladı

31.08.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen korkunç kazada, tıp fakültesi öğrencisi Mine Ersoy (21), arkadaşının kullandığı otomobilin takma atması sonucu camdan fırlayarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi Mine'nin acı sonu... Takla atan otomobilin camından fırladı

Tüyler ürperten kaza, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. R.Y.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Aracın ön koltuğunda oturan, İstanbul'daki özel üniversitenin tıp fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy, açık camdan dışarı fırladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, Mine Ersoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. R.Y. ise kazayı yara almadan atlattı. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ersoy'un yakınları, gözyaşı döktü. Mine Ersoy'un, Burdur'un Bucak ilçesi Susuz Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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