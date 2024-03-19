Üniversite öğrencisine 8 milyonluk şantaj! Yurt çamaşırhanesindeki cinsel ilişki sonrası gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı, mesajları mahkemeye sundu

Türkiye'nin gözde üniversitelerinden birindeki yurtta cinsel ilişkiye giren iki öğrenci, daha sonrasında mahkemelik oldu. Üniversitede okuyan 22 yaşındaki D.Ö. kendisiyle aynı üniversitede öğrenci olan 21 yaşındaki S.T. isimli genç tarafından 4 Aralık 2023 günü tecavüze uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.

D.Ö.'nün iddiasına göre olayının yaşandığı akşam S.T. ve arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp, vakit geçirdiler.

'ÇAMAŞIRHANEDE TECAVÜZ ETTİ' İDDİASI

Halk Tv'de yer alan habere göre; D.Ö. daha sonra oradan ayrıldı. Yurda doğru giderken yere düştü. Kendisine yardım etmesi için S.T.'yi arayıp çağırdı. D.Ö.'nün iddiasına göre çamaşır almak için girdikleri çamaşırhanede tecavüz olayı gerçekleşti.

Ancak S.T. kimseye tecavüz etmediğini, şikayetçi ile rızası dahilinde birlikte olduklarını söyledi.

"ARKADAŞLARIMIZIN YANINDA BENİ DUDAĞIMDAN, BOYNUMDAN ÖPTÜ"

S.T. ifadesinde, "Olay tarihinde birlikte aynı yurtta kalmaktaydık. O gün arkadaşlarımızla buluştuk, sohbet ettik. D.Ö., arkadaşlarımızın yanında beni dudağımdan, boynumdan öptü. Hatta, T. isimli arkadaşımız bu durumdan rahatsız olup yanımızdan ayrıldı.

D.Ö., yanımızdan ayrıldıktan 20 dakika sonra telefondan beni aradı. Aramaları duymamışım. Daha sonra WhatsApp üzerinden 'ellerim acıyor' diye mesaj attığını görüp kendisine dönüş yaptım. 'İyi değilim, gelmen lazım' diyerek beni çağırdı. Yanına gidince ellerini gösterdi. Çamaşırhanede çamaşırı olduğunu söyledi. Bu sebeple birlikte aşağıya indik. Çamaşırhanede rızası dahilinde sevişmeye başladık" dedi.

'AVUKAT 8 MİLYON İSTEDİ'

Olaydan iki hafta sonra D.Ö.'nün avukatı olduğunu söyleyen bir kişinin kendisini arayarak 8 milyon lira istediğini, aksi takdirde tutuklanacağı ve çok fazla tazminat ödemek zorunda kalacağı söylenerek tehdit edildiğini aktaran Sarp T. "Ben bunu kabul etmedim. Telefonu kapattım" ifadelerini kullandı.

TANIKLAR KONUŞTU: RIZASIYLA ÖPÜŞTÜ

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görgü tanıklarının beyanına başvurdu. Tanıklar, D.Ö.'nün S.T. ile rızası ile öpüştüğünü, şüphelinin herhangi bir zorlamasına şahit olmadıklarını aktardı.

MESAJLAR DOSYAYA SUNULDU

S.T. ile D.Ö. arasında geçen mesaj yazışmaları da dosyaya sunuldu. D.Ö.'nün şüpheliye alkollü olduğunu yazdığı, S.T.'nin ise, "üzerime atladın, gayet istekliydin" şeklinde yanıt vermesine karşın D.Ö.'nün buna karşı çıkmadığı görüldü.

AVUKAT UZLAŞMAK İÇİN MESAJ ATMIŞ

D.Ö'nün avukatının ise S.T. ile uzlaşmak için arayıp mesajlar gönderdiği tespit edildi. Tüm bu gerekçelerle Savcılık S.T. hakkında takipsizlik kararı verdi.



