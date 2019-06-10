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Üniversite öğrencisinin ölümünde uyuşturucu temin eden şüpheliye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 17:34 | Son Güncelleme

BURDUR'da üniversite öğrencisi Bünyamin Birbey Topal'ın (19) ölü bulunduğu pansiyondaki odasında uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve düzenek ele geçirildi.

Üniversite öğrencisinin ölümünde uyuşturucu temin eden şüpheliye gözaltı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da üniversite öğrencisi Bünyamin Birbey Topal'ın (19) ölü bulunduğu pansiyondaki odasında uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve düzenek ele geçirildi. Topal ile aynı pansiyonda kalan ve kendisine uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Bünyamin Birbey Topal, kaldığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki özel bir pansiyondaki odasında arkadaşları tarafından 8 Haziran öğle saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Topal, kurtarılamadı.
Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bünyamin Birbey Topal'ın kaldığı odada yapılan aramada uyuşturucu öğütmek için kullanılan metal aparat ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Yapılan çalışmada uyuşturucu maddeyi maktule B.Ş. isimli şahsın temin ettiği tespit edilmiştir. Maktulle aynı ikamette kalan B.Ş.'nin odasında da 08.06.2019 günü yapılan aramada 3 kenevir tohumu, uyuşturucu öğütmek için kullanılan metal aparat, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek, sarma kağıdı ile 2,5 litre etil alkol, alkollü içki olduğu değerlendirilen 4 kilo sıvı madde ve alkollü içkilere aroma vermek amacıyla kullanılan 16 şişe sıvı madde ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili B.Ş. isimli şahıs hakkında 4733 sayılı kanuna muhalefet (sahte alkollü içki) ve TCK 188. maddesi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçları kapsamında tahkikat başlanılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde B.Ş. 10.06.2019 tarihinde il merkezinde yakalanmış ve cumhuriyet başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır. Maktulün kesin ölüm sebebi ise otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak olup, olayın meydana geldiği ve ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen pansiyonla ilgili olarak gerekli yasal işlemler, ilgili kurumların koordinesinde yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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