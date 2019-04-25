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Üniversite öğrencisinin trafik kazasında ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:38 | Son Güncelleme

Karabük'te motosikletinin kamyonla çarpışması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

Karabük'te motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sefa Cinkavuk'un cenazesi defnedildi.

Ailesi ve yakınları tarafından Yenice Devlet Hastanesi morgundan alınan Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü öğrencisi Sefa Cinkavuk'un cenazesi, Beşbinevler Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde, baba Muhammet Cinkavuk taziyeleri kabul etti. Törene, Cinkavuk'un yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz ve öğrenciler katıldı.

Sefa Cinkavuk'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Beşbinevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada Sefa Cinkavuk'un kazayı motosiklet satın alan bir arkadaşına satış işlemleri dolayısıyla yardımcı olmak için Karabük'ten Yenice ilçesine gittiği sırada yaptığı öğrenildi.

Motosikletiyle dün Karabük'ten Yenice ilçesine giden Sefa Cinkavuk, Balıkısık Tüneli yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen Ş.K'nin kullandığı 81 EA 801 plakalı kamyonla çarpışması sonucu yaralanarak kaldırıldığı Yenice Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Karabük Sefa Cinkavuk

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