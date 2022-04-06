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  4. Üniversite şartını kaldırdılar! Astronot alım ilanına rekor başvuru

Üniversite şartını kaldırdılar! Astronot alım ilanına rekor başvuru

06.04.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansının (JAXA), 13 yıl sonra verdiği astronot alım ilanına rekor başvuru yapıldı. Üniversite şartı kaldırılmasıyla birlikte astronot alım ilanına 4 bin 127 kişinin müracaat ettiği bildirildi.

Üniversite şartını kaldırdılar! Astronot alım ilanına rekor başvuru

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansının (JAXA), yayınlandığı astronot alım ilanına üniversite şartının kaldırılmasıyla rekor başvuru yapıldı. 13 yıl sonra verilen astronot alım ilanına 4 bin 127 kişinin müracaat ettiği bildirildi.

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ÜNİVERSİTE ŞARTI KALDIRILDI

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansının (JAXA) işe alım başvurusu açan Japon kuruluş "geniş yelpazede tecrübe kitlesine ulaşmak için" aranan koşullar arasında üniversite tahsili şartını kaldırdı.

REKOR BAŞVURU

JAXA, 13 yıl sonra ilk kez verilen astronot alım ilanına 4 bin 127 kişinin başvurduğunu ve bu sayının bir rekor olarak kayda geçtiğini bildirdi.

Başvuranlar arasında 20 yaşın altında 811 ve 60 yaşın üstünde 69 kişi yer alıyor. Toplam aday sayısının 919'u ise kadın.

İlk tarama sonrası 4 aşamalı sınav yönetmeliğine tabi tutulacak adayların işe alım süreci Şubat 2023'te sonuçlanacak.

JAXA, yeni personelini Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile Ay keşif görevlerine göndermeyi hedefliyor.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı (MEXT) Suematsu Şinsuke sürece ilişkin "Olağanüstü beceriye sahip kişilerin seçilmesini ve Ay keşfinde görev almalarını ümit ediyoruz" dedi.

60 YAŞINDA EMEKLİ OLUYORLAR

Aktif görevdeki astronotlarının ortalama yaşı 52'nin üzerinde olan JAXA, personelini 60 yaşında emekli ediyor.

En son 2008'deki işe alım sürecinde 963 kişi astronot adaylığına başvurmuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Astronot Japonya
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