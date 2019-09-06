HABER

Üniversite yönetimi sahayı açmayınca golfçüler yine ortada kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

Türkiye Golf Federasyonunca (TGF) İstanbul’da düzenlenecek 2019 TGF Yıldızlar Şampiyonası’na katılacak olan Ardahanlı golfçü Semiha Gülşen Çimen, antrenmanlarını futbol sahasında sürdürüyor.

Türkiye Golf Federasyonunca (TGF) İstanbul’da düzenlenecek 2019 TGF Yıldızlar Şampiyonası’na katılacak olan Ardahanlı golfçü Semiha Gülşen Çimen, antrenmanlarını futbol sahasında sürdürüyor. Federasyonun üniversite kampüs alanında yaptığı saha üniversite yönetimi tarafından meraya çevrilince, sporcular yine ortada kaldı.
Ardahan Merkez Cemal Zekiye Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi golfçü Semiha Gülşen Çimen, 2019 TGF Yıldızlar Şampiyonası’nda Ardahan’ı temsil etmek amacıyla Ardahan’da arkadaşları ile birlikte kampa girdi.
Kentte Golf Federasyonu tarafından yaptırılmış olan golf sahası mevcut olmasına rağmen son 2 yıl antrenmanlarını futbol sahası ve kapalı spor salonunda yapmak zorunda kalan Semiha Gülşen, amacının golfte Ardahan’ı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.
Golf eğitmeni Hakan Fırıncı antrenmanda sporculara yaptığı konuşmada, “Golf sahasını bir türlü kullanamıyoruz. Bu saha yapılmış ise amacına uygun şekilde kullanılmalı. Federasyon o sahayı inekler otlasın, koyunlar otlasın veya birileri hayvanlarına ot toplasın diye yaptırmadı. Orası golf sahası olarak yaptırıldı ve golf sahası olarak da kullanılacak. Biz hangi sahalarda golf sporunu öğrendik? Futbol sahası ve kapalı spor salonunda bu sporu öğrendik. Bizim gerçek sahada golf antrenmanını yaptığımızı düşünün sizce neler yapardık. Katıldığımız şampiyonalarda 1 puan, 3 puan veya 5 puanla kaybettik. Çoğunuz bugün şampiyonada başarı elde ederek ve Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ederdiniz. Bugün sizlerin birer, ikişer puanla madalya kaybediyor oluşunuz ve Türkiye şampiyonasına gidemiyor oluşunuzun ana nedeni golf sahasında antrenman yapamıyor oluşunuzdur” diye konuştu.
Golf müsabakalarının sona erdiğini ve Ardahan olarak bir sporcuyla Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandıklarını dile getiren Fırıncı, “Geçen yıl 3 sporcu ile katılmıştık. Gün geçtikçe çocuklar profesyonelleşiyor ve profesyonelleşmeleri sonucu handikap puanları düşüyor. Bu düşüş sonucunda ise en az vuruş sayısıyla alınan puanlara maalesef yansıyor. Bunun için ise ciddi antrenmanlar yapmak zorundayız. Şu an golf sahası antrenman yapmaya elverişli değil. Biçilmeyen otlar nedeniyle toplar kayboluyor. Böyle bir profesyonel bir sahamız var. Golf Federasyonu gerçekten ciddi bir yatırım yaptı fakat burası amacına uygun bir şekilde kullandırılır ise kapalı spor salonunda ve futbol sahalarında antrenman yapmaya gerek kalmayacaktır. Golf sahası var iken golf sporuna uygun olmayan sahalarda golf sahası psikolojisi ile antrenman yapmak, ders vermek hem beni çok zorluyor hem sporcuyu zorluyorsunuz hem de çocuklara açıları ve mesafeleri veremiyorsunuz. Ve çok eksik kalıyorsunuz” diye konuştu.

PARTNERHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladıHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı
Tartışılan “haç” sembolleri yıkıldıTartışılan “haç” sembolleri yıkıldı
İhtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürle dolandırıcılık iddiasıİhtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürle dolandırıcılık iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Hükümetten Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili ilk açıklama

Hükümetten Diyarbakır'daki annelerle ilgili ilk açıklama

Alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan görme engelli kız yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı

Son dakika! Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Topkapı Sarayı Milli Saraylar Daire Başkanlığı'a devredildi

Topkapı Sarayı Milli Saraylar Daire Başkanlığı'a devredildi

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.