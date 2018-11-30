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Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 16:20 | Son Güncelleme

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan markette, memur A.O., üniversite öğrencisi S.H.'nin etek altı görüntüsünü çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. A.O. sevk edildiği adliyeden serbest bırakılıp, okuldaki görevine döndü. Üniversitel genç kız da çareyi, CİMER'e şikayetçi olmak da buldu.

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Olay, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan markette 7 Temmuz akşamı meydana geldi. Üniversite öğrencisi S.H.(21) alışveriş için markete girdi. Raflara baktığı sırada ise yine iddiaya göre aynı üniversitede memur olarak görev yapan A.O.(52), arkadan yaklaştı ve eğilerek cep telefonuyla genç kızın etek altı fotoğrafını çekti.

SERBEST BIRAKILDI

Cep telefonundan gelen sesi, üniversitelinin beraberindeki arkadaşı duydu ve S.H.'yi uyardı. Bunun üzerine S.H.soluğu poliste aldı. A.O. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.O. serbest bırakıldı. Ardından üniversitedeki görevine devam etti.

Üniversiteli S.H., A.O.'nun halen görevde olmasına tepki göstererek, yaşananları CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ) anlattı ve şikayetçi oldu. dha

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Üniversitesi etekaltı görüntüsü cinsel istismar

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