HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üniversitelerde yüz yüze eğitim son durum... Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim son durum... Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

17.02.2021 10:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Üniversitelerde yüz yüze eğitim son durum... Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin sorulara cevap verdi. Saraç, "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili gecikmeden gerekli karar alınacaktır" dedi. Saraç'ın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Üniversiteler yüz yüze eğitime açılacak mı? Peki üniversiteler Bahar Dönemi açılacak mı?

2020-2021 eğitim ve öğretim tarihinde üniversitelerin yüz yüze eğitime ne zaman açılacağına dair net tarih henüz belirlenmemişken, milyonlarca öğrenci heyecanla YÖK'ten gelecek üniversite açılma tarihini bekliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı açıklamada üniversitelerin açılmasıyla ilgili yetkililerle ortak karar alınacağını belirtti. Bu hafta içinde net kararın verileceğini belirten Saraç, üniversiteler Bahar Dönemi açılır mı sorusuna net cevap veremedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından üniversitelerin açılmasına ilişkin açıklama yaptı. Aşı işleminin hızla başlaması ve binlerce kişinin aşı olmasıyla birlikte üniversite öğrencilerinde Bahar Dönemi üniversiteler açılır beklentisi başladı. Koronavirüs aşısının ılımlı bir hava yaratması ve vaka sayılarının düşmesiyle yüz yüze eğitimin tekrar gündeme gelmesini bekleyen üniversite öğrencileri bir an önce üniversitelerin açılmasını bekliyor. Peki Şubat'ta üniversite açılacak mı? Bahar Dönemi üniversiteler açılır mı? İşte üniversitelerin yüz yüze eğitime açılması son durum gelişmeleri...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN YÜZ YÜZE EĞİTİME AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerine göre hareket eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından üniversitelerin yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara öğretmenler ve öğrencilerin görüşlerini ilettiklerini ifade eden Saraç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin sadece yüzde 11'i öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3'ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulmuştur. Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır. Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açıktır. Buna ilişkin talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına iletmiştik." Peki üniversitelerin yüz yüze eğitime açılması ile ilgili son durum nedir?

ÜNİVERSİTELERİN YÜZ YÜZE AÇILMASI SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerine göre hareket eden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından üniversitelerin yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Koca açıklamasında;

"Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELER BAHAR DÖNEMİNDE AÇILIR MI? BİLİM KURULU ÜYESİ NE DEMİŞTİ?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan geçtimiz günlerde yaptığı açıklamasında okullar ne zaman ve nasıl açılır sorusuna şu öneriyle yanıt verdi; "Önce ana sınıfları, ilkokul 1 öğrencileri, daha sonrasında ilkokulun diğer sınıfları, orta sonda olup sınava girecek çocuklar, lise sonda olup sınava girecek çocukların açılması daha doğru olacaktır. Burada tabii bir başka husus da üniversiteler meselesi. Üniversitelerin büyük bölümü uzaktan eğitim yapıyor, üniversitenin kendisine bırakılmış durumda şu anda." dedi.

"ŞUBAT AYI VAKA SAYISINA GÖRE ÜNİVERSİTELER AÇILABİLİR"

Prof. Dr. İlhan merak edilen üniversiteler ne zaman açılacak, bahar döneminde üniversiteler açılacak mı sorularına ise vaka sayısına vurgu yaparak şu cevabı verdi; "Üniversite öğrencileri için de her üniversitenin şubat dönemini değerlendirip, bu dönemdeki vakaların, hastaların gidişatına göre karar verecekleri düşüncesindeyim. Üniversiteler ile okulların açılmasını bir tutmamak gerekiyor. Üniversiteler açıldığı zaman yüz yüze, çok fazla insan bir araya gelecek. Gençler farklı illerden gelecekler, bir arada olacaklar, sosyal mekanlarda buluşacaklar. Okullarda böyle değil. Özellikle ilk ve ortaokullarda dışarı ile temas daha sınırlı olduğu için okullar açılıyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu! Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu!
'HDP kapatılsın mı?' anketinde dikkat çeken sonuçlar!'HDP kapatılsın mı?' anketinde dikkat çeken sonuçlar!
60 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 60?60 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 60?

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu

Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Mutasyonlu koronavirüs hastaları ayrı odalarda özel takip ediliyor

Mutasyonlu koronavirüs hastaları ayrı odalarda özel takip ediliyor

İSKİ açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

İSKİ açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

Hepimizin başına gelebilir: Paranın çekildiğini telefonuna gelen mesajla öğrendi

Hepimizin başına gelebilir: Telefonuna gelen mesajla öğrendi

İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

'HDP kapatılsın mı?' anketinde dikkat çeken sonuçlar! Optimar Araştırma Şirketi hazırladı

'HDP kapatılsın mı?' anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son Dakika: MSB duyurdu: 5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 6 kişi yakalandı

Aralarında 5 tane Rus var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.