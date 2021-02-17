Üniversitelerde yüz yüze eğitim son durum... Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

2020-2021 eğitim ve öğretim tarihinde üniversitelerin yüz yüze eğitime ne zaman açılacağına dair net tarih henüz belirlenmemişken, milyonlarca öğrenci heyecanla YÖK'ten gelecek üniversite açılma tarihini bekliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı açıklamada üniversitelerin açılmasıyla ilgili yetkililerle ortak karar alınacağını belirtti. Bu hafta içinde net kararın verileceğini belirten Saraç, üniversiteler Bahar Dönemi açılır mı sorusuna net cevap veremedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından üniversitelerin açılmasına ilişkin açıklama yaptı. Aşı işleminin hızla başlaması ve binlerce kişinin aşı olmasıyla birlikte üniversite öğrencilerinde Bahar Dönemi üniversiteler açılır beklentisi başladı. Koronavirüs aşısının ılımlı bir hava yaratması ve vaka sayılarının düşmesiyle yüz yüze eğitimin tekrar gündeme gelmesini bekleyen üniversite öğrencileri bir an önce üniversitelerin açılmasını bekliyor. Peki Şubat'ta üniversite açılacak mı? Bahar Dönemi üniversiteler açılır mı? İşte üniversitelerin yüz yüze eğitime açılması son durum gelişmeleri...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN YÜZ YÜZE EĞİTİME AÇILACAK? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerine göre hareket eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından üniversitelerin yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara öğretmenler ve öğrencilerin görüşlerini ilettiklerini ifade eden Saraç, şunları kaydetti: "Öğrencilerimizin sadece yüzde 11'i öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3'ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulmuştur. Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır. Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açıktır. Buna ilişkin talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına iletmiştik." Peki üniversitelerin yüz yüze eğitime açılması ile ilgili son durum nedir?