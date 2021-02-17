Son Dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? YÖK'ten uygulamalı eğitimle ilgili kararı

Yapılan duyuruda teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verildiği belirtildi.

KAYIT DONDURMA HAKKI

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Uygulamalı eğitimlerin 'azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması' şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği, teorik eğitimlerin ise mümkün olduğunca çevrim içi yapılması hususları bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiştir." denildi

BAKAN KOCA DÜN DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.



