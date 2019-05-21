Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

Merkez Sütlüce Mahallesi'nde yaşayan Eşref- Sıdıka Kaya çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Erhan, 2015 yılında Alparslan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun 2 yıllık Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu. Okulun ardından memur olabilmek için 3 kez KPSS'ye giren Kaya, yeterli puan alamadı. İş bulamayan Kaya, merkeze bağlı Beşparmak köyünde çoban arandığını öğrendi.

Köylülerle 4 bin lira maaşa anlaşan Erhan Kaya, 6 aylığına 300 büyükbaşı otlatmaya başladı. Her gün saat 08.00'de hayvanları köy merasına götüren Kaya, bir yandan da KPSS'ye hazırlanıyor.

Hedefinin memur olmak olduğunu söyleyen Erhan Kaya, 'İş bulamadığım için çoban oldum. Aylık 4 bin lira kazanacağım, ama benim hedefim KPSS'yi kazanarak bir kamu kurumunda işe girmek. Bunun için hem hayvan otlatıyor, hem de derslere çalışıyorum' dedi. (DHA)