Üniversiteli genç kızın korkunç ölümü! 30 metreden yere çakıldı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 7'nci kattan düşen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Ayçin Işık (21),Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı üzerindeki Irmak Kent sitesinde yaşayan arkadaşı Burçin A'nın yanına ziyarete geldi.

30 METREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

7'nci kattaki evin balkonuna çıkan Işık, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 30 metreden beton zemine düştü. AA'nın haberine göre; Işık'ın düştüğünü gören arkadaşı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Işık'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Işık, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büroya bağlı ekipler Burçin A'yı, ifadesini almak için karakola götürdü. (AA)

