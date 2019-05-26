Üniversiteli gençler, 18 çuval mavi kapak topladı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler bölümü öğrencileri, 7 ayda 18 çuval mavi kapak topladı. Gençler, kapakları, sosyal medyada 'Dede- torun mavi kapak' adıyla kampanya başlatan Eskişehir'deki Halit Aydoğan ve torunu 16 yaşındaki Melike Sarıtaş'a gönderdi.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler bölümü öğrencileri, bedensel engellilere tekerlekli sandalye temin etmek için sosyal medyada Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş'ın başlattığı 'Dede torun mavi kapak' kampanyasına destek verdi. Öğrenciler, 7 ayda, 18 çuval mavi kapak topladı. Sırtladıkları çuvalları kargo firmasına götüren öğrenciler, kapakları Eskişehir'e gönderildi.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler birinci sınıf öğrencisi Ulaş Ateş, "Okullar açıldığında bölüm olarak sosyal sorumluluk projesine başladık. Projemize başlarken afişlerimiz astık esnaftan destek istedik, kendi yaptığımız kutu ve damacanaları götürüp bıraktık. Bunları aylık düzenli olarak topladık ve sonuç itibarıyla 7 ayda 18 çuval mavi kapak toplamayı başardık. Halkımız çok duyarlıydı, her konuda yardımcı oldu. Aynı duyarlılığı tüm Türkiye'nin göstermesini isterim. Herkesin dede ile torunun başlattığı bu kampanyaya destek vermesini isterim" diye konuştu.