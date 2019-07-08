Üniversiteli itfaiyeciler mesleğe hazırlanıyor

İlgi dolayısıyla üniversitelerin bünyesinde sivil savunma ve itfaiyecilik bölümlerinin açıldığına dikkati çeken Birinci, kendilerinin de merkezlerinde stajyer öğrencileri ağırladıklarını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Azad Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda itfaiyecilik mesleğinin ilgi gördüğünü söyledi.

Yaklaşık bir aylık zorlu eğitimin ardından öğrenciler, meslekleriyle ilgili birçok bilgi ve beceri kazanıyor.

Uzman itfaiyecilerin verdiği eğitimlerde öğrencilere, yangına müdahale ile intihar girişimi, trafik kazası, deprem, yangın ve afet durumlarında neler yapılacağı anlatılıyor.

Çeşitli üniversitelerden gelen 5'i kız 32 stajyer öğrenciye, Paşabağı Mahallesi'nde bulunan Başkanlık binasında meslekle ilgili tüm teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Birinci, "Daire Başkanlığımızda stajyer öğrencilerimiz periyodik olarak eğitimlerini alıyor. Eğitimlerimizde bir itfaiyeci için gereken ne kadar bilgi varsa tamamı veriliyor." dedi.

Eğitimlerin çok yararlı geçtiğini vurgulayan Birinci, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin, burada aldıkları eğitimlerle hem okulda hem de ileride yapacakları meslekte başarılı olacağına inanıyorum. Bu sayede öğrencilerimiz daha profesyonel şekilde müdahalelerde bulunacak. Stajlarını tamamladıklarında iyi bir itfaiyeci olarak yetişmiş olacaklar."

Birinci, "Eğitimler sadece stajyerlerimize yönelik değil. Mevcut personelimiz de yönetmelik gereği yıllık 130 saat eğitim ile günlük spor ve faaliyetler dışında farklı eğitimler alıyor." ifadelerini kullandı.

- "Eğitimlerimiz gerçeği artmıyor"

İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli eğitim amiri İsmail Çiçek de itfaiyeciliğin çok ciddi ve disiplin gerektiren bir meslek olduğunu dile getirdi.

İtfaiyeciliğin sevilerek yapılması gerektiğine işaret eden Çiçek, "Eğitimlerimiz gerçeği aratmıyor. Yaptığımız iş hata kabul etmez. Burada çalışan personel hangi eğitimi alıyorsa aynısını stajyer arkadaşlarımız da alıyor. Eğitimlerimiz o kadar rağbet görüyor ki Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Artvin'den öğrenciler geliyor." diye konuştu.