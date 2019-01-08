Üniversitelilerin örnek projeleri

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, girişimcilik dersi kapsamında yaptıkları projelerle hem insanların hem de hayvanların yaşamına dokunuyor.

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, girişimcilik dersi kapsamında hayata geçirdikleri projelerle hayvanlar için yemlik ve yuva yaptı, ayakkabısı olmayan çocuklar için bot aldı, kampüste ıslanan öğrenciler için şemsiye kumbarası oluşturdu.

İşleri dolayısıyla derslere gelemeyen öğrencilere ders notlarını ulaştıran, taşrada hiç sinemaya gidemeyen çocukların ayağına sinemayı götüren öğrenciler, böylece hem insanlar hem de hayvanlar için faydalı işlere imza attı.

- "Topluma faydalı ve kendi alanlarında çalışmalar yapsınlar istedim"

Girişimcilik dersine giren Dr. Öğretim Üyesi Elif Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dersi daha verimli geçirmek için sosyal girişimcilik alanında projeler geliştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerden tüm canlıların hayatına dokunabilecek çalışmalar yapmasını istediklerine işaret eden Sönmez, "Ders kapsamında öğrenciler hem topluma faydalı hem de kendi alanlarında çalışmalar yapsınlar istedim. İleride öğretmenlik mesleğini yaparken faydalı olur diye düşündüm." dedi.