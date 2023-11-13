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Ünlü Apple analisti olası planı ortaya çıkardı! 'Tüm modeller güncellenecek'

13.11.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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Apple bu yıl ilk kez hiçbir iPad modelini güncellemedi. Apple analisti Ming-Chi Kuo ise şirketin olası iPad planını paylaştı. Kuo'nun iddiasına göre bu planda OLED iPad ve tüm modelleri güncelleme fikri var.

Ünlü Apple analisti olası planı ortaya çıkardı! 'Tüm modeller güncellenecek'

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, teknoloji devi şirket önümüzdeki yıl tüm iPad modellerini güncellemeye hazırlanıyor.

APPLE'IN iPAD PLANI!

9to5Mac'in haberine göre Kuo, Apple'ın 2024 yılında agresif bir şekilde arayı kapatarak;

  • Daha büyük 12.9 inç boyut seçeneği de dahil olmak üzere yeni iPad Air modelleri,
  • OLED ekranlı iPad Pro,
  • iPad mini güncellemeleri,
  • En uygun fiyatlı giriş seviyesi iPad'in yeni nesli ile tüm seriyi güncellemesini bekliyor.

ipad

HANGİ MODEL, NE ZAMAN ÇIKACAK? İŞTE KUO'NUN İDDİALARI...

Kuo, takvim sırasına göre ilk olarak 2024 yılının ilk çeyreğinde iPad Air serisinin güncellenmesini bekliyor. Kuo'nun iddiasına göre buna mevcut 10,9 inç boyutundaki modelin bir güncellemesi ve yeni bir 12,9 inç model de dahil olacak.

12,9 inçlik bir iPad Air, önceki iddialarla paralel olsa da Kuo, iPad Air'in LCD ekran panellerini kullanmaya devam edeceğini söylüyor. Yeni ekran boyutu seçeneğinin yanı sıra, daha iyi performans için çip yükseltmeleri de bekleniyor.

Kuo'ya göre ikinci çeyrekte, iPad Pro yeni nesil bir lansman için yolda. İddiaya göre yeni iPad Pro modelleri yeniden tasarlanmış bir kasaya, en yeni M3 çipe ve OLED ekrana sahip olacak. Böylece Apple'ın tablet bilgisayarlarında ilk kez OLED ekran kullanılacak. OLED, hem görüntü kalitesi hem de güç tüketimi açısından mini-LED'e göre önemli bir yükseltme olacak.

Yine Kuo'ya göre yılın ikinci yarısında (muhtemelen sonbaharda) Apple, iPad mini ve giriş seviyesi model iPad'in (11. nesil) yeni sürümleriyle tablet serisinin alt ucunu yenileyecek. İddiaya göre şu anda satışta olan en ucuz iPad olan iPad (9. nesil), 2024 yılı sona ermeden önce üretimden kaldırılacak. Böylece iPad serisi için Lighting port geçişi tamamlanmış olacak.

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