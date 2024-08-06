Ünlü astrolog böyle uyardı: O tarihleri sakın kaçırmayın! Hem zorluk hem de avantaj dolu bir ay

Astrologlar, gökyüzü hareketleri ve harita incelemeleri ile bazı öngörülerde bulunuyor. Sözcü TV'de yayımlanan 'Gökyüzü Sohbetleri' programında konuşan Astrolog Öner Döşer içinde bulunduğunuz ağustos ayına dair önemli konuları ve tarihleri tek tek anlattı. Zorlukların ön planda olduğu bu ayda bazı avantajlı tarihler de bulunuyor.

15 AĞUSTOS'A KADAR MALİ İŞLERE DİKKAT!

İlk olarak mali konulara dikkati çeken Öner Döşer, "Ayın 15'ine kadar mali işlemlere dikkat. Belki maliyeden yapılan, vergilerle ilgili yapılan bazı açıklamaların tekrar üzerinden geçilmesi veya bazı şeylerin düzeltilmesi gerekebilir." dedi.

7 AĞUSTOS'TA İŞLERİNİZİ BÜYÜTEBİLİRSİNİZ

7 Ağustos tarihinde işlerin büyümesinin ön planda olduğunu vurgulayan Döşer, "7 Ağustos hem zorluğu hem de bazı avantajları beraberinde getiriyor. Uluslararası işler, eğitim ve yayıncılık alanında gelişmelere açık. 7 Ağustos'ta yine büyütmek istediğimiz işlere girişebiliriz. Güneş ve Jüpiter arasında uyumlu bir açı var. Bir işe girersiniz büyümesini planlayabilirsiniz. Büyütmek istediğiniz işler için 7 Ağustos'u kullanabiliriz. Bir tarafında zorluk bir tarafında da bazı fırsatları beraberinde getiriyor." ifadelerine yer verdi.

8 AĞUSTOS GÖNÜL İŞLERİ AÇISINDAN ŞANSLI BİR TARİH

Astrolog Öner Döşer gönül işleri konusuna da değinerek, "8 Ağustos'u da daha böyle tatlı hoş sohbetler yapmak, önem verdiğimiz kişilerle konuşmak için kullanabiliriz. Gönül İşleri açısından da yine yani bir şeyleri konuşmak istiyorsak; geri dönüp düzeltmek istediğimiz şeyler olabilir, yanlış anlaşılmışızdır onun doğrusunu açıklamak isteriz bunun için 8 Ağustos'u kullanabiliriz." dedi.

FİNANSAL KONULAR GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Astrolojik haritalar içinde bulunduğumuz ağustos ayında finansal konuların gündemden düşmeyeceğini vurguluyor. Astrolog Öner Döşer'in bu konudaki yorumu ise şu şekilde:

"Son olarak Türkiye astroloji haritası üzerindeki etkilerini görecek olursak Türkiye'nin para hanesine denk geliyor. Dolayısıyla finansal konular zaten gündemden düşmüyor ama burada bazı fiyat artışları, yine enflasyonda bir yükseliş risk taşıyor. Yeniayda yani 12 Ağustos tarihinde borsada, yatırım araçlarında spekülasyona dikkat.

ASKERİ TUZAK UYARISI

Son olarak askeri tuzaklara dikkat çeken Döşer, "Askeri tuzaklara dikkat demiştik. İki yerden birden karşımıza çıkıyor. Perde arkası işler ve oyunlara dikkat etmemiz gerekiyor." diyerek açıklamasını tamamladı.