Ünlü avukat Rezan Epözdemir dolandırıcıların tuzağına düşmedi! Gönderdikleri IBAN'a para yatırıp bu notu düştü

Telefon dolandırıcıları rahat durmuyor! Birçok ünlü ismi tuzaklarına düşüren sahtekarların son hedefi ünlü avukat Rezan Epözdemir oldu.

VALİ YARDIMCISI GİBİ TANITTILAR

Geçtiğimiz günlerde Rezan Epözdemir'i arayan dolandırıcılar kendilerini İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar olarak tanıttı. Öğrenciler için tablet almak istediklerini belirten düzenbazlar Epözdemir'den 700 tablet karşılığı bağış talep etti. Ünlü avukat bağış talebini olumlu karşıladı ancak parayı İstanbul Valiliği'nin resmi hesabına atabileceğini belirtti. Dolandırıcılar ise paranın başka bir hesaba yatırılmasını istedi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Durumdan şüphelenen Epözdemir İstanbul Valiliği'yle temasa geçti. Aldığı bilgiler doğrultusunda telefondaki kişinin İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar olmadığını tespit etti.

Bunun üzerine dolandırıcıların gönderdiği IBAN'a 5 kuruş atan ünlü avukat not kısmına, "Ahlaksız dolandırıcılar" notunu düştü.

İBAN hesabını sahibi ve kendisine ulaşılan telefonun üzerine kayıtlı olduğu kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Rezan Epözdemir, telefon dolandırıcılığına karşı duyarlı olunması çağrısı yaptı.

