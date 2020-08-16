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Ünlü çizgi filmin yaratıcısının oyuncağa tecavüz videosu infial yarattı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2020 11:50 | Son Güncelleme

Rick and Morty çizgi dizisinin yaratıcılarından Dan Harmon’ın 2009’da çekilen ve Harmon’ın oyuncak bir bebeğe tecavüz ettiğini gösteren videonun yeniden ortaya çıkması sosyal medyada infiale yol açtı.

Ünlü çizgi filmin yaratıcısının oyuncağa tecavüz videosu infial yarattı

IndieWire'ın haberine göre dizinin hayranlarının bir kısmı tartışma yaratan içeriğin ardından dizinin yayından kaldırılmasını istedi.

Harmon, bahsi geçen video için iki yıl önce özür dilemişti. Harmon, videonun sosyal medyada yayılmasının ardından hayranların büyük tepkisiyle karşı karşıya. Drama dizisi Dexter’ın parodisi olan videoda, Harmon’ın oyuncak bir bebeğe tecavüz sahnesini canlandırdığı görülüyor.

Rahatsız edici video ilk olarak 2018’de ortaya çıksa da 2009’da çekilmişti. Harmon, videonun ortaya çıkmasının ardından videonun “iğrenç” olduğunu fark etmesiyle özür dilemişti.

UniLad’ın haberine göre Harmon, “2009’da Dexter dizisinin parodisini yapmaya çalışan ‘deneme bölümü’ yaptım ve sadece suç işlemede başarılı oldum” dedi.

Video aylık yayımlanan komedi skeci kapsamında çekilmişti. Harmon, bu videolarda seyircileri izlemeden önce uyarıyor. Daryl isimli ilk bölüm seri katil dizisi Dexter’ın parodisiydi. Metro'nun haberine göre bahsi geçen videonun başında Harmon şu ifadeleri kullanıyor:

"Merhaba, ben Dan Harmon, tartışmalı yeni pilot bölüm Daryl’ı izlemek üzeresiniz ve bunu aslında Showtime’ın izleyicileri için hazırladığıma dair uyarmam gerekiyor çünkü normal insanların başa çıkması konusunda ezber bozucu olmanın biraz ötesinde. Fakat belki beni şaşırtırsınız, bol şans."

Harmon videoda yeni doğan bebeği hakkında konuşan hastasını dinleyen bir psikoloğu canlandırıyor.

Videonun bu hafta yeniden ortaya çıkmasının ardından Rick and Morty hayranları büyük tepki gösterdi. Twitter kullanıcılarından biri, “Büyük bir Rick and Morty hayranıyım, videonun ne kadar eski olduğu umrumda değil, Dan Harmon mide bulandırıcı” diye yazdı.

Bir diğeriyse, “Dan Harmon’ın videosunun ardından Rick and Morty’i izliyorsanız tuhafsınızdır” dedi.

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