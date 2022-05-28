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Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı

28.05.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rutin sağlık kontrolünden geçerken damarlarında tıkanıklık olduğu belirlenince özel bir hastanede stent takılan 75 yaşındaki Dr. Oğuz Gündoğdu, dün hayatını kaybetti. Jeofizik ve deprem uzmanı Gündoğdu'nun cenazesinde eşi ve oğlu ayakta durmakta zorlandığı görülürken, cenaze için çok sayıda çelenk gönderildi. Cenaze, kılınan namaz ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı

Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Oğuz Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent takılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Gündoğdu bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Bilim çevresinin yakından tanıdığı, 1999 Gölcük Depremi ardından sahada yaptığı çalışmalarla adı duyulan İstanbul Üniversitesi'nden emekli olmasına rağmen çalışmalarını sürdüren Dr. Gündoğu için Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı kılındı. Eşi Leyla Gündoğdu ile tek oğlu Özgün Gündoğdu, ayakta durmada zorlanırken, taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. Haluk Özener'in yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi'nden deprem uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersol, Dr. Gündoğdu'nun yöneticiliğini yaptığı Doğa Hareketleri Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Ağalday de katıldığı cenaze için çok sayıda çelenk gönderildi.

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'BIRAKTIĞI YOLDA DEVAM EDECEĞİZ'

Özgün Gündoğdu ile annesi Leyla Gündoğdu, bu ölümün kendilerini çok sarstığını, Dr. Oğuz Gündoğdu'nun son dönemde önemli bir rahatsızlığı olmadığını anlattı. DAHAD Başkanı Fuat Ağalday, "Oğuz Hocamızın en büyük hedefi depremi önceden tespit edecek çalışmalara katkı sağlamaktı. Bu amaçla birlikte çalışıyorduk. Başkanı olduğu Mahalle Gönüllüleri Derneği ile halkı deprem konusunda bilinçlendirmeye çalışıyordu. Bıraktığı yolda devam edeceğiz" dedi.

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de, Dr. Gündoğdu'nun halkı deprem konusunda bilinçlendirmek için büyük çaba harcadığını vefatının bilim dünyası için önemli kayıp olduğunu söyledi. Cenaze, kılınan namaz ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

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(DHA)

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