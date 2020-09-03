Ünlü Fransız düşünürden Macron'a sert eleştiri: Fransa'yı satıyor

Onfray, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi ülkesinin menfaatlerini koruduğunu ifade ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “Fransa’yı sattığını” ifade etti.

Fransız entelektüel hayatının son çeyrek yüzyılına damgasını vuran en önemli düşünürlerden biri olarak bilinen Michel Onfray, Sinan Baykent’e konuştu. Onfray Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki provakatif eylemlerden, Avrupa Birliği’nin içinde bulunduğu duruma ilişkin çarpıcı tespitte bulundu.

“AB MEDENİYETİ ÇÖKMEKTEDİR, ZAMANINI DOLDURMUŞTUR”

Avrupa Birliği’ne kaşı çıkan ve Avrupa medeniyetinin çöktüğünü açıkça ifade eden Onfray “500 sayfalık Décadence başlıklı eserimde 2000 yıllık bir tarihin, sona ermeye yaklaşan Yahudi-Hristiyanlık tarihinin, seyrini anlattım. Medeniyetimiz çökmektedir zira zamanını doldurmuştur. 2000 yıl, ölmek için iyi bir yaştır. Dolayısıyla da medeniyetimiz "son evre"sini idrâk etmektedir. İmparatorluklar bugün dinî zeminden yükselerek yeniden biçimleniyor. Çağdaş tarihi oluşturan levha tektoniği işte budur. Fransa ve Avrupa ise bu yarışın çok gerisindeler ”dedi.

"MACRON FRANSA'YA YABANCI BİR DIŞ POLİTİKA İZLİYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macro’nun dış politikasını eleştiren Fransız düşünür, Macron’un Fransa’ya yabancı bir dış politika izlediğini ifade ederek, şu ifadelere yer verdi: “Macron'un dış politikası Maastricht'çilerin dış politikasıdır. Bu güruhun yegâne uğraşı liberal bir Avrupa inşa edip hesabına çalıştıkları küresel bir dünya hükûmetine ön ayak olmaktır. Kısa ve orta vadede ulusları sulandırıp "Avrupa'cı" asitte erittikten sonra emperyalist bir Avrupa Devleti'ni bina etmek istiyorlar. Böylesi bir devletin şimdiden bir bayrağı, bir marşı, bir şiarı, bir para birimi, bir hukuku, bir parlamentosu ve sınırları var. Bu devlet tasavvuru bir zamanlar Türkiye'yi hizmetçiye dönüştürmek istiyordu, şimdi de Lübnan'ın yanı sıra ABD tarafından darmadağın edilen Irak, Libya, Mali ve Suriye gibi ülkeleri… Uzun vadede bütün gezegenin piyasa kurallarına uygun işlediği bir düzeni hayal ediyorlar. Hâl böyle olunca, Macron'un dış politikası Fransa'nın değil Fransa'ya yabancı bir dış politikadır.