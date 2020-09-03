Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi

Edinilen bilgiye göre A.T.K idaresindeki otomobil, içinde ünlü gurme Mehmet Yaşin'in bulunduğu R.Z idaresindeki otomobile Zeytinburnu'ndan Aksaray-Fındıkzade sapağına döneceği sırada arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Yaşin'in içinde bulunduğu araç kaldırıma çıktı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Yaşin kazayı yara almadan atlattı.
Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından Aksaray-Fındıkzade'de sapağı trafiğe kapandı. Bir süre aracında bekleyen Mehmet Yaşin, taksi ile olay yerinden ayrıldı. Kazaya karışan araçların olay yerine gelen çekicilere yüklenmesinin ardından trafik normale döndü.
DHA
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