Ünlü güzelin favori tekniği strobing makyaj nedir? Püf noktaları burada...

Islak görünümlü makyaj olarak da bilinen strobing, güneş ışığının yüzünüzdeki yerini belirginleştirme özelliğine sahip. Yüzünüzün yapısını vurgulayan teknik ile nemli ve aydınlık bir görünüm elde edebilirsiniz. Doğal görünümünüzün altını çizen makyaj tekniği ile ışığın gücünü gösterebilirsiniz.

DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ İLE PARILDAYIN!

Strobing makyaj tekniğinde amaç, cildinize doğal bir parlaklık kazandırmak olduğu için simli ve parlak ürünlerden kaçınarak ürün seçimine başlayabilirsiniz. Cilt yapınızı tanıdıktan sonra ürün seçimi yapabilir ve hayallerinizi süsleyen strobing makyaja ulaşabilirsiniz. Yağlı bir cilt yapısına sahipseniz, pudra ya da mat bitişli sıvı formda aydınlatıcıları tercih edebilirsiniz. Ten renginiz ile uyum gösteren aydınlatıcılar, istediğiniz görünümü yakalamanıza yardımcı olur. Koyu bir ten rengine sıcak tonlar yakışırken açık ten rengine de soğuk renkler uyum gösterir.

DOĞAL BİR STROBING MAKYAJ NASIL YAPILIR?

Strobing makyaja hazırlanırken, vurgulamak ve parlatmak istediğiniz yerleri belirleyip diğer bölgeleri mat tutabilirsiniz.