Ünlü iş insanı helikopter kazasında öldü!

Çekya, ülkenin en zengin iş insanı olan 54 yaşındaki Petr Kellner’ın ölümünün şokunu yaşıyor.

2020 verilerine göre 19 milyar dolardan fazla varlığı olan Kellner’ın Alaska’da seyahat ettiği sırada içinde bulunduğu helikopterin düştüğü açıklandı.

Uluslararası haber ajanslarına son dakika gelişmesi olarak yansıyan olayda Kellner’ın ve o sırada helikopterde bulunan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel basına yansıyan haberlerde Kellner ile birlikte Gregory Harms, Benjamin Larochaix, Sean McMannany ve pilot Zachary Russel’ın da yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yetkililer grubun Alaska’daki bir kayak tatilinden döndüğünü ve helikopterde turistlerin yanı sıra rehberlerin de olduğunu söyledi.

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Tordrillo Mountain Lodge isimli tesiste kaldığı açıklanan Kellner ile ilgili açıklama yapan şirket sözcüsü Mary Ann Pruitt, “3 misafir ve iki rehber vardı. Harms, helikopterli kayak konusunda Alaska’nın en iyisiydi ve uzun yıllar birlikte çalıştık. Bu işteki en deneyimli rehberdi. McMannany de 10 yılı aşkın bir süredir rehber ve son 5 yıldır birlikte çalıştık. O da çığ konusunda bir uzmandı ve çok deneyimliydi” dedi.